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Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam edecek

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarının 17 mahallede süreceğini bildirdi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 10:19
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Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam edecek

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalar Onikişubat ilçesinde Barbaros, Yunus Emre, Yusuflar, Binevler, Hacı Bayram Veli, Hayrullah, Ağcalı, Ilıca ve Döngele mahalleleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Erkenez, Doğu Kent, Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Kemallı, Elmalar, Güzelyurt ve Karacasu Karaziyaret mahallelerinde devam edecek.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 33'ünün yıkımı yapılacak.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına bina sakinleri istedikleri takdirde refakat edebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşYıkımEnkaz
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