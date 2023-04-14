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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

14 Nisan 2023 Cuma 11:45
7 Okunma
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
Ankara

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AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşmerkezlidepremlerİçişleriBakanıSoylu
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