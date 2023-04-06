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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Luxair'in ilk uçağı su takı ile karşılandı

Lüksemburg-İzmir seferlerine başlayan Luxair'in ilk uçuşu nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda tören düzenlendi.

06 Nisan 2023 Perşembe 15:22
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Luxair'in ilk uçağı su takı ile karşılandı
İzmir

TAV Havalimanlarından yapılan açıklamada, su takıyla karşılanan Luxair uçağında 186 yolcunun bulunduğu bildirildi.

Luxair'in 26 Ekim 2023'e kadar her perşembe İzmir ile Lüksemburg arasında karşılıklı uçuş düzenleyeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı olarak 5 yıllık bir aradan sonra Lüksemburg'dan gelen uçağı karşılamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Salgının etkilerinin azalmasıyla 2022'de ivme kazanan direkt uçuş sayımızın 2023'te artarak devam edeceğini öngörüyoruz. İzmir'i dünyaya bağlayacak yeni destinasyonlar için paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirHavalimanıIlkuçak
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