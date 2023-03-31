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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi.

31 Mart 2023 Cuma 11:22
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Merter’deki binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce saat 10:30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet ettiği görüldü. Polis binada incelemelerde bulunuyor.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında  “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor.” İfadelerine yer verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiİstanbulSilahlı SaldırıSon Dakika
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