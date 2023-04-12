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İstinaf, Adnan Oktar organize suç örgütü davası kararını hukuka uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 14 sanık hakkında verilen 8 bin 658'şer yıl hapis cezası ile çeşitli suçlardan cezalandırılan diğer sanıklar hakkındaki hükmü hukuka uygun buldu.

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:09
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İstinaf, Adnan Oktar organize suç örgütü davası kararını hukuka uygun buldu
İstanbul

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Kasım 2022'de 215 sanık hakkında verilen karara, sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularını inceledi.

Daire, 231 sayfalık kararında 73'ü tutuklu 215 sanık hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı yerinde gördü. Daire, bazı sanıklar hakkındaki istinaf başvurularını düzelterek reddetti.

Davanın geçmişi

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik davada verilen kararın istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı dava 16 Kasım 2022'de karara bağlanmıştı.

Mahkeme, sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplamda 891 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Heyet ayrıca Oktar'ı yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tuttu. Oktar, diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme, örgüt elebaşı oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'e de benzer suçlardan ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezası vermişti.

106 sanığı "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 8 sanığı "örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 3'er yıl hapisle cezalandırmıştı.

Heyet, haklarında etkin pişmanlık hükümleri uyguladığı 16 sanığa ise çeşitli hapis cezaları verirken, 67 sanık da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası almıştı.

Mahkeme ayrıca, sanık Mert Sucu'yu "örgüt üyeliği", "cinsel istismar", "cinsel saldırı", "görevini yaptırmamak için direnme" ve iki polis memuruna karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 152 yıl 5 ay hapisle cezalandırmıştı. 3 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IstinafAdnanoktarSuçörgütü
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