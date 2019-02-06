Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101918
ALTIN
220.237
DOLAR
5.2175
STERLİN
6.7515
EURO
5.9399
Orta Çağ’dan pati izleri
Orta Çağ’dan pati izleri
Kadınların beyni erkeklere göre daha genç kalıyor
Kadınların beyni erkeklere göre daha...
14 Şubat’a özel teknolojik kampanya
14 Şubat’a özel teknolojik kampanya
Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya
Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya
Annelere 'bebek maması' uyarısı
Annelere 'bebek maması' uyarısı

İstanbul'da tarihi ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul ziyaretlerine Ayasofya Müzesi'ni ziyaret ederek başladı. Çipras, gezisi sırasında, "Burada olmaktan mutluyum" dedi. Çipras'ın ikinci durağı ise Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras, ilk olarak okulun içinde bulunan kilisede, Fener Rum Patriği Bartolomeos'un yönettiği ayine katıldı.

İstanbul'da tarihi ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul ziyaretlerine Ayasofya Müzesi'ni ziyaret ederek başladı. Çipras, gezisi sırasında, "Burada olmaktan mutluyum" dedi. Çipras'ın ikinci durağı ise Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras, ilk olarak okulun içinde bulunan kilisede, Fener Rum Patriği Bartolomeos'un yönettiği ayine katıldı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:28
11 Okunma
İstanbul'da tarihi ziyaret

ANKARA - Ankara'daki resmi temasların ardından dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, saat 09.00 sıralarında kaldığı otelden ayrıldı.

Çipras'ın ziyareti öncesi müze sivil ziyaretlere kapatıldı. Polis ekipleri Ayasofya Müzesi'ne çıkan tüm sokakları kapattı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Müzeye giren basın mensupları da tek tek aranarak içeri alındı. Saat 09.15'te müzeye gelen Çipras'a Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, eşlik etti. Ziyaretin bir bölümünde basın mensuplarına yaklaşan Çipras, İngilizce, "Burada olmaktan mutluyum" ded.

ÇİPRAS, HEYBELİADA RUHBAN OKULUNA GELDİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindekilerle ruhban okuluna geldi. Çipras, ilk olarak okulun içinde bulunan kilisede, Fener Rum Patriği Bartolomeos'un yönettiği ayine katıldı. Ayin ardından Çipras, ruhban okulunu gezecek ve okul bahçesine fidan dikecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇiprasZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çipras'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çipras'la görüştü
Elif Günay Nişanlandı
Elif Günay Nişanlandı
2. ZARRAP OLAYI MI?
2. ZARRAP OLAYI MI?
Bakan Akar'dan sınırda önemli açıklamalar
Bakan Akar'dan sınırda önemli açıklamalar
MADURO TÜRKİYE’YE GÜVENİYOR
MADURO TÜRKİYE’YE GÜVENİYOR
DARBENİN GERÇEKLERİ BU NASIL DARBE?
DARBENİN GERÇEKLERİ BU NASIL DARBE?
Ayşen Gruda hayatını kaybetti
Ayşen Gruda hayatını kaybetti
TRUMP’IN TUZAKLARI
TRUMP’IN TUZAKLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi resmi törenle karşıladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ