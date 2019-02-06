İstanbul'da tarihi ziyaret

ANKARA - Ankara'daki resmi temasların ardından dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, saat 09.00 sıralarında kaldığı otelden ayrıldı.



Çipras'ın ziyareti öncesi müze sivil ziyaretlere kapatıldı. Polis ekipleri Ayasofya Müzesi'ne çıkan tüm sokakları kapattı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Müzeye giren basın mensupları da tek tek aranarak içeri alındı. Saat 09.15'te müzeye gelen Çipras'a Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, eşlik etti. Ziyaretin bir bölümünde basın mensuplarına yaklaşan Çipras, İngilizce, "Burada olmaktan mutluyum" ded.

ÇİPRAS, HEYBELİADA RUHBAN OKULUNA GELDİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindekilerle ruhban okuluna geldi. Çipras, ilk olarak okulun içinde bulunan kilisede, Fener Rum Patriği Bartolomeos'un yönettiği ayine katıldı. Ayin ardından Çipras, ruhban okulunu gezecek ve okul bahçesine fidan dikecek.