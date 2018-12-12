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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de kar yağışı etkili oluyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:49
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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL 

İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri ile İstanbul Havalimanı çevresindekar yağışı etkili oluyor. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'un yüksek kesimlerinde yaptığı karla karışık yağmur uyarısının ardından, kentte ilk kar yağışı Beylikdüzü, Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri bölgelerinde başladı. 

Büyükçekmece'de kar yağışının etkisiyle, görüş mesafesinin düşmesi üzerine D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. 

Silivri'nin Çayırdere ve Alipaşa mevkisinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde ilerliyor. 

Sabah aaatlerinde yağmur şeklinde devam eden yağış, Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı. 

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi, Aydos Ormanı başta olmak şehrin yüksek noktalarında öğle saatlerinde yağmurla karışık başlayan kar yağışı, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı aralıklarla bölgede devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle kara ve hava trafiğinde herhangi bir aksama olmazken, bölgede karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor, şehir merkezinde de yer yer karla karışık yağmur görülüyor. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan son ölçümlere göre sıcaklıklar Arnavutköy'de 0,4, Beylikdüzü'nde 0,5, Büyükçekmece'de 1,3, İstanbul Havalimanında da 1,1'e düştü. 

Yağışlı sistemin bugün akşam saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesi, cumadan itibaren de yeni ılık ve yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKarKış
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