İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını İstanbul'da protesto edildi

Istanbul

Türkiye genelinde teravih namazı sonrası İsrail'in saldırısını kınayan STK'ler, İstanbul'daki protestoyu "Kudüs İçin Kıyama" sloganıyla Fatih Camisi avlusunda gerçekleştirdi.

Avluda dev Filistin bayrağı açan gruptakiler, "Zalimler için yaşasın cehennem", "Filistin'de işgale son" ve "Katil İsrail, Filistin'den defol" yazılı pankartlar taşıdı.

Topluluk, "Yaşasın Filistin mücadelemiz", "Müslümanlar burada dimdik ayakta" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik, Mescid-i Aksa'nın bir ramazan ayında daha işgalci İsrail’in saldırısı altında olduğunu söyledi.

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planıyla Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıların tamamen yasa dışı olduğunu vurgulayan Çelik, "İsrail, sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak, burada bir Yahudi mabedi inşa etmek istemektedir. Sistematik saldırılar, İsrail’in geçmişten gelen politikalarının bir parçasıdır. Filistinliler, hala Nekbe’yi yaşamaya devam etmektedir. Bu felakete son verilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"İsrail gündemi değiştirmek istiyor"

Çelik, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeksizin herkesi hedef aldığını belirterek, "Tarihindeki en büyük protestoları yaşayan işgalci İsrail, Mescid-i Aksa'yı ve Müslümanları hedef alarak gündemi değiştirmek istiyor. Saldırılardan dolayı Filistinlilerin ibadet ve yaşama hakları, siyonistler tarafından ellerinden alınıyor." dedi.

İsrail’in gece Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırılar neticesinde yüzlerce Filistinlinin gözaltına alındığını kaydeden Çelik, bu insanların İsrail'in şiddetine maruz kaldığını, tutuklandığını ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldığını söyledi.

Çelik, çok geç kalmadan tüm Müslümanların birleşip harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşgalci İsrail, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve kutsallarımıza bu ramazanda da vahşice saldırmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Buradan kanaat önderlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm vicdan sahiplerine çağrıda bulunuyoruz. Bir araya gelelim ve İsrail’in kirli planlarını hep beraber bozalım, seferber olalım, teyakkuzda olalım. Meydanlara inelim, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ümüzü yalnız bırakmayalım."

Protestoya, İHH'nin yanı sıra TÜGVA, Özgür-Der, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Genç Hareket, Mavi Marmara Derneği, Milli Türk Talebe Birliği ve çok sayıda STK destek verdi.

Levent'teki başkonsolosluk önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyesi grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Tekbir getiren gruptakiler "Hamas'a selam, direnişe devam'', ''Katil İsrail, Filistin'den defol'', ''İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam'' şeklinde slogan attı.

AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Mescid-i Aksa’nın, düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir edildiğini söyledi.

Mescid-i Aksa’nın ümmetin göz bebeği olduğunu kaydeden Yaroğlu, ''Dün yaşanan hadiselerde fanatik Yahudiler, kendilerince kutsal saydıkları bayramları nedeniyle bizim mescidimiz olan Mescid-i Aksa’ya baskın yapmaya cüret etmişler ve işgalcilere çağrıda bulunmuşlardır. Buna karşılık Filistin direnişinin izzetli Müslümanları, mübarek haremimizi korumak maksadıyla Kıble Mescidi’ne sığınmışlardır.'' dedi

Mescid-i Aksa'nın, İsra Suresi’nde buyrulduğu üzere çevresinin mübarek kılınan kutlu bir mekan olduğunu hatırlatan Yaroğlu, şunları söyledi:

''Her türlü insani anlayıştan yoksun işgalci siyonistler, Müslüman kardeşlerimizin, kadınlarımızın ve çocuklarımızın üzerine ses bombaları, göz yaşartıcı gazlar ve kauçuk bombalar atarak müdahale etmek istemiş ve mübarek mescidimizi kirli ayaklarıyla çiğneyerek Müslüman kardeşlerimizi zorla Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırmışlardır. 500’den fazla Müslüman'ı esir eden İsrail, yüzlerce kardeşimizi darbetmiş ve yaralılara müdahale edilmesini de engellemiştir.''

Mescid-i Aksa'nın işgal altında olmasının sadece Filistin meselesi olmadığını vurgulayan Yaroğlu, ''Mescid-i Aksa da Kudüs de Filistin toprakları da ümmetin ortak ve ana meselesidir. Kudüs, bugünün Müslüman'ın yer yüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en bariz göstergesidir. Filistin'e sahip çıkma, Kudüs'e sahip çıkma, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma söz konusu olduğunda konjonktüre, dengelere, küresel güçlere ve hesaplara bakmayacağımızı herkes bilmelidir. Kimse bizden işgalci İsrail'in varlığına alışmamızı beklemesin, yaşanan haksızlık karşısında susmamızı beklemesin.'' şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından gruptakiler, Filistin halkı için dua etti.