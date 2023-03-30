Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.932,88
ALTIN
1.212,10
DOLAR
19,17
STERLİN
23,76
EURO
20,90
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos ve sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu dün su altında kalan sahil bandındaki bazı caddelerde tahliye çalışması yürütüldü.

30 Mart 2023 Perşembe 13:22
1 Okunma
İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da, dün su altında kalan kıyı şeridindeki caddelerde belediye ekiplerince başlatılan su tahliyesi çalışmaları sürdü.

Su birikintisinin yoğun olduğu Anıt Meydanı ve Atatürk Bulvarı'ndan araçlar geçmekte güçlük çekti.

Caddelerdeki dükkanlarını açan bazı iş yeri sahipleri de suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Öte yandan su baskının olduğu noktalar dronla görüntülendi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, dün bölgede yaptığı açıklamada, altyapının çöktüğünü ve çalışamaz durumda olduğunu, her lodos estiğinde denizin karaya doğru yükseldiğini belirtmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
IskenderunTahliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD Başkanı Sezer: Kahramanmaraş merkezli depremlerden şu ana kadar 22 bin 500'e yakın sarsıntı meydana gelmiştir
AFAD Başkanı Sezer: Kahramanmaraş merkezli depremlerden şu ana kadar 22 bin 500'e yakın sarsıntı meydana gelmiştir
Antarktika buzullarının erimesiyle durgunlaşan okyanuslar daha az karbondioksit emiyor
Antarktika buzullarının erimesiyle durgunlaşan okyanuslar daha az karbondioksit emiyor
Kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında yılda 126 bin dosyayı arabulucu çözecek
Kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında yılda 126 bin dosyayı arabulucu çözecek
Doğu bölgelerine yönelik yoğun kar yağışı uyarısı
Doğu bölgelerine yönelik yoğun kar yağışı uyarısı
Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı
Bakan Varank, bilimin ışığında üzerlerine düşen görevi yerine getirmekte kararlı olduklarını belirtti
Bakan Varank, bilimin ışığında üzerlerine düşen görevi yerine getirmekte kararlı olduklarını belirtti
Türkiye genelinde 6 yılda 164 bin bina ve yerleşke sıfır atığa geçti
Türkiye genelinde 6 yılda 164 bin bina ve yerleşke sıfır atığa geçti
MGK bugün toplanıyor
MGK bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hedefimiz, Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ülkesi haline getirmektir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hedefimiz, Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ülkesi haline getirmektir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi