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İskenderun'da Kore Mahallesi Konteyner Kenti kurulması için temel atıldı

Türkiye-Güney Kore Parlamentolararası Dostluk Grubu tarafından İskenderun ilçesinde kurulacak 360 konteyner ve kültür merkezinden oluşan "İskenderun Kore Mahallesi"nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:06
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İskenderun'da Kore Mahallesi Konteyner Kenti kurulması için temel atıldı
Hatay

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını ve 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Depremlerde çok sayıda konutun, iş yeri ve ahırın kullanılamaz hale geldiğini aktaran Çataklı, altyapıların ciddi zarar gördüğünü, ancak büyük gayretlerle bu konuda belirli aşamalara gelindiğin söyledi.

Dünyanın birçok yerinden dostların Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri, çadır ve şimdi de konteyner kent kurulumları için desteğe geldiğine işaret eden Çataklı, şöyle konuştu:

"Bugün Koreli kardeşlerimizle beraberiz. Hemen depremin başında arama kurtarma ekiplerini göndermişlerdi. 210 kişilik 5 arama kurtarma ekibi geldi. Ardından da 3 bin 209 çadır gönderdiler ve bunun da 1100 küsuru yine Hatay'da afetzedelerimiz için kullanıldı. Bugün de bir dostluk köyü diyelim biz ona bir konteyner kent kuruyorlar. İnşallah daha sonra da bir konteyner kent de Hatay'da inşa edecekler. Hakikaten bu göstermiş oldukları dostluk, uzun süre hafızalardan çıkmayacak. Elbette bu işlerin üstesinden geleceğiz. Yani bu konutları yapacağız, bu altyapıları inşa edeceğiz, bu ticarethaneleri yeniden ayağa kaldıracağız. Bunu kolaylaştıran dar günümüzde, zor günümüzde bize omuz veren insanları, ülkeleri ve milletleri de asla unutmayacağız."

Çataklı, depremin üzerinden iki ay geçtiğini ve büyük oranda hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Hatay'da yapılan çalışmalara değinen Çataklı, "Enkazların kaldırılması, acil yıkılacak yapıların yıkılıp taşınması çalışmalarında Hatay'da yüzde 50'nin üzerine, yüzde 60'a geldik. Bir taraftan çadır kentler oluşturduk. Bireysel çadır ihtiyaçlarını karşıladık. 220 bini geçtik çadırda sadece Hatay için. Konteyner alanları kurmak için 140'dan fazla noktada arkadaşlarımız çalışıyorlar. 14 bine yaklaştı konteyner sayısı sadece Hatay'da. Şu anda 6 bine yaklaştı diye biliyorum içine yerleşilen konteyner sayısı. Bayrama kadar bunu inşallah bir kat daha artıracağız." diye konuştu.

Çataklı, ay sonuna kadar bütün bölgede 100 bin konteyner gibi bir hedefleri olduğunu belirtti.

Bir yandan kalıcı konutların ve altyapıyla alakalı çalışmaların başladığını aktaran Çataklı, ümitsizliğe kapılmadan kararlı şekilde gece gündüz çalışarak bu ağır yükün üstesinden geleceklerini söyledi.

"Bu zor zamanda Koreliler sizin yanınızda olmak istiyor"

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik de her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirerek, "Kore Savaşı'nda Türk askerleri bize yardım etti. Bu zor zamanda Koreliler de sizin yanınızda olmak istiyorlar. İskenderun, Kore ile çok özel bir ilişkisi olan şehir. 70 yıl önce Kore Savaşı için Türk askerleri İskenderun Limanı'ndan yola çıkmıştı." dedi.

Konuşmaların ardından, 360 konteyner ve kültür merkezinden oluşan İskenderun Kore Mahallesi konteyner kentinin temeli atıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IskenderunKoreKonteyner
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