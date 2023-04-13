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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Togg'u kullanarak Adana'dan Mersin'e gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak Adana'dan Mersin'e gitti.

13 Nisan 2023 Perşembe 15:18
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Togg'u kullanarak Adana'dan Mersin'e gitti
Adana

Bakan Nebati, AK Parti'den milletvekili adayı olduğu Mersin'de seçim çalışmalarına katılmak üzere hava yoluyla Adana'ya geldi.

Adana Havalimanı'nda partililerce karşılanan Nebati, burada kendisini bekleyen 06 HMB 89 plakalı yerli otomobile geçti.

Nebati, bu sırada bir çocuğun talebi üzerine önce çocuğu şoför mahalline oturttu, daha sonra direksiyon koltuğuna kendisi geçti.

Çocuk indikten sonra Togg direksiyonunda gazetecilere açıklama yapan Nebati, aracın hayırlı olmasını diledi.

Togg'un artık Türkiye'nin yollarında olduğunu ifade eden Nebati, "Elhamdülillah Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye'ye yakışıyor. SİHA'larımızla İHA'larımızla, uçaklarımızla, gemilerimizle, helikopterlerimizle... Allah'ın izniyle bir de bu araçta müthiş bir keyif var. İnşallah sizin de olur. Allah'a emanet olun. Muhteşem bir duygu." dedi.

Nebati, açıklamasının ardından kullandığı araçla Mersin'e hareket etti.

AA

Son Güncelleme: 13.04.2023 15:37
Anahtar Kelimeler:
BakanNebatiTOGG
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