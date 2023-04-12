Hatay'daki 'Konya Konteyner Kent'in 2. etabında çalışmalar devam ediyor

Konya

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat'tan bugüne kadar Hatay'da yaraları sarmak için her türlü insani ihtiyacı gidermek adına canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Altay, depremde evlerini kaybeden Hataylıların barınma sorununa katkıda bulunmak için iki etaptan oluşan konteyner kentleri hayata geçirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Konya Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerimizle Antakya'da hayata geçirdiğimiz 1. etap konteyner kenti tamamlayarak AFAD koordinasyonunda afetzede vatandaşlarımızı yerleştirdik. Yine Antakya'daki 2. etap konteyner kentte de çalışmalar hızla devam ediyor. İkinci etapta şu ana 258 konteyner geldi. Bir yandan altyapı çalışmaları, bir yandan da konteynerlerimizin yerleşimi devam ediyor."

Depremzedeleri en kısa zamanda geçici meskenlerine taşımak için gece gündüz demeden çalıştıklarını aktaran Altay, iki etapta 1000 aileye hizmet verecek Konya Konteyner Kenti'nin hayırlı olmasını diledi.