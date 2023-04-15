Hatay'da kurulan yoğun bakımlı sahra hastanesi depremzedelerin hizmetinde

Hatay

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına yaptırılıp, Sağlık Bakanlığına devredilen "Hatay 40 Yataklı Sahra Hastanesi" hastalara hizmet veriyor.

Toplamda 29 konteynerden oluşan sahra hastanesinde, 10 yataklı yoğun bakım ünitesinin yanı sıra acil servis ve dört poliklinik odası bulunuyor.

Hastanenin Başhekimi Dr. Sıtkı Sönmez, AA muhabirine, hastanenin dizaynının çok iyi yapıldığını söyledi.

İnşasının hem hasta hem de sağlık personelinin düşünülerek yapıldığını aktaran Sönmez, "Hastane bizim için çadır hastanelerden sonra dört dörtlük bir tesis oldu. 10'u yoğun bakım, 30'u servis olmak üzere 40 yatak mevcut. Laboratuvar ve ameliyathane şartları mükemmel olan bir hastane." diye konuştu.

Sönmez, hastanenin ameliyathane şartlarının ve yoğun bakımda kullanılan cihazların son teknoloji ürünü olduğunu, hasta alımına da başladıklarını dile getirdi.

"Sahra hastanesi 40 günde tamamlandı"

Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gürbüz ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremzedeler için bir sahra hastanesi yapma kararı aldıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığıyla irtibata geçerek süreci başlattıklarını değinen Gürbüz, "Bu sahra hastanesinin Hatay'a yapılmasına karar verildi ve hemen çalışmalara başladık. Hastaneyi 40 gün gibi kısa bir sürede, bütün yönetmeliklere uygun olarak yaptık." dedi.

Portatif olarak sökülüp başka bir yere kurulabiliyor

Sahra hastanesi projesinin yüklenici firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Eftal Ünal da çok kısa bir sürede tamamlanan hastanede istendiğinde tüm yatakların yoğun bakım yatağına dönüştürülebilecek altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

Ünal, "Bu hastane istenildiği zaman portatif olarak sökülüp başka bir yere kurulabilme özelliğine de sahip. Ameliyathanedeki masa, çift masaya dönüştürülebiliyor. Ayrıca morg, merkezi gaz sistemi, çağrı sistemi, hemşire çağrı sistemi gibi normal bir hastanede bulunan her şeye sahip. Bölmeler eklenip çoğaltılabilir." ifadesini kullandı.