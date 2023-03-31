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Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 51 mahallede sürüyor

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımlarına ve enkaz kaldırma çalışmalarına 51 mahallede devam ediliyor.

31 Mart 2023 Cuma 13:43
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Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 51 mahallede sürüyor

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler bir taraftan hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirirken diğer taraftan da molozları kamyonlara yükleyerek şehir dışında belirlenen noktalara götürüyor.

Ekiplerce yıkım sırasında toz olmaması için itfaiye ve arazözlerle su sıkıldığı görüldü.

Çalışmalar, Antakya'daki Paşaköy, Aşağıoba, Suvatlı, Saçaklı, Narlıca, Gökcegöz, Açikdere, Akcurun, Mansurlu, Haraparasi, Küçük Dalyan, Fevzi Çakmak, Kuyulu, Kışlasaray, Ulu Camii, Gazi, Altınçay, Emek, Akevler, Cebrail, Ürgen Paşa, Esentepe, Esenlik, Aksaray, Altınçağ, Odabaşı, Ekinci, Saraykent, Kuzeytepe, Dikmece, Güzelburç, Büyük Dalyan, Alaatin, Yeşilova, Bitiren, Tanışma, Üzümlü, Üzümdalı, Bohşin, Apaydın ile Defne ilçesindeki Sümerler, Dursunlu, Harbiye, Çekmece, Armutlu, Akdeniz, Turunçlu, Subaşı, Keçiören, Koçoran ve Hancağız mahallelerinde yürütülüyor.

Bina sakinleri de yıkımlar sırasında enkazda eşyalarını bulabilmek için bekleyişini sürdürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayEnkaz Kaldırma
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