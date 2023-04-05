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Hatay'da bazı taşınmazların yeni devlet hastanesi yapımı amacıyla acele kamulaştırılması kararlaştırıldı

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerindeki bazı taşınmazların yeni devlet hastanesi yapımı amacıyla acele kamulaştırılması kararlaştırılırken, Antakya ilçesindeki 307 hektarlık bölge "riskli alan" ilan edildi.

05 Nisan 2023 Çarşamba 08:46
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Hatay'da bazı taşınmazların yeni devlet hastanesi yapımı amacıyla acele kamulaştırılması kararlaştırıldı

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aşağıekinci mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir taşınmaz ile Defne ilçesine bağlı Bostancık mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar yeni devlet hastaneleri yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Resmi Gazete'deki bir başka Cumhurbaşkanı kararıyla da Antakya'da sınır ve koordinatları belirlenen 307 hektarlık bölge "riskli alan" ilan edildi.

Söz konusu karar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayDevlet HastanesiKamulaşma
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