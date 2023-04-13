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Güngören'de tramvay raydan çıktı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın Güngören durağında raydan çıkması nedeniyle Bağcılar yönündeki seferler geçici olarak durduruldu.

13 Nisan 2023 Perşembe 11:59
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Güngören'de tramvay raydan çıktı
İstanbul

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, Kabataş istikametine seyir halindeyken Güngören durağında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Raydan çıkan tramvay olay yerinde bekletilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yolcular, anonslarla İETT otobüslerine yönlendirildi, olay yerine güvenlik şeridi çekildi.

Hatta Bağcılar-Güngören arasında ulaşım çift yönlü devam ederken, Güngören ve Bağcılar arasında seferler ise her iki yönde yapılamıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenTramvayRay
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