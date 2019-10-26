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FETÖ/PDY'nin paralel finans yapısı çökertildi

Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) ayakta tutmak için yüklü miktarda para akışı sağlamak amacıyla oluşturulan  paralel finans yapısı çökertildi. Geçen hafta gözaltına alınan aralarında Türkiye finans yöneticisi A.K. ile iş insanlarının bulunduğu 37 kişiden ifadeleri tamamlan 4 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin paralel finans yapısı çökertildi

Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) ayakta tutmak için yüklü miktarda para akışı sağlamak amacıyla oluşturulan  paralel finans yapısı çökertildi. Geçen hafta gözaltına alınan aralarında Türkiye finans yöneticisi A.K. ile iş insanlarının bulunduğu 37 kişiden ifadeleri tamamlan 4 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:39
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FETÖ/PDY'nin paralel finans yapısı çökertildi

ADANA,(DHA)

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren terör örgütü FETÖ/PDY'yi yurt içinde ve dışında toparlanmak için paralel bir yapı kurduğu saptadı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, örgütün finansal hareketlerini adım adım izledi. Teknik takipte, şüphelilerin FETÖ operasyonunda yakalanıp tutuklanan sanıklarının ailelerine yüklü miktarda para yardımı yapıldığı saptandı. Tüm detayları didik didik eden ekipler, örgütün ABD'deki üst düzey yöneticilerinin  Türkiye'de ve yurt dışında iş adamlarından yüklü miktarda para topladığını ortaya çıkarttı. Bu kişinin talimatıyla alınan paraların, A.K. tarafından yönetildiği ve tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ulaştırıldığı öğrenildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 14 Ekim'de düğmeye basan polis, A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Bu şüphelilerden M.Y. ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin sorgusunda elde edilen bilgilerle polis, ikinci operasyonu 24 Ekim'de gerçekleştirdi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 33 kişi daha gözaltına alındı.

İfadeleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü bugün geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Birimi'nden sağlık kontrolünden geçirilip, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Son gözaltına alınan 33 kişinin ise sorgusu sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖParalelFinansYapıöncePdyAdana
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