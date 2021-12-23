Ferdi Bozduman’dan 2022 Kehanetleri

Merhaba ünlü medyum, şifa danışmanı, astrolojinin prensi ve daha birçok unvana sahip değerli arkadaşım. Nasılsın Ferdi?

Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin ve hoş bulduk sevgili Elif. Önce Vatan Gazetesi ve okuyucularıyla buluştuğum için ayrıca uzun aradan sonra bir arada olduğumuz için oldukça heyecanlıyım. Bugün hava epey yağmurlu, zor şartlarda bir araya gelmiş olduk. Ama rahmet yağıyor üzerimize, huzur yağıyor…

Yeni senemiz 2022’de bizleri neler bekliyor Ferdi?

2022 bizim hepimizin aydınlanma yılımız olacak sevgili Elif. Vicdan ve merhamet duygularımızda ön plana çıkarırsak rahat edeceğimiz bir yıl diyebilirim. Karşımızdakini korur gibi kendimizi korur, kendimizi koruduğumuz gibi de karşımızdaki insanı korursak ve bunun yanında kötü duygularımızı alt eder iyiye yönelirsek çok da kötü olmayan bir yıl geçireceğiz.

2022’de Doğal Felaketler Artacak!

2022’de yer altı ve yer üstü ayaklanmaları yaşayacağız. Nedir bu ayaklanmalar? Depremler, yanardağ patlamaları, tsunami gibi dünya genelinde doğal afetler yaşayacağız. Bunun yanında maalesef ki cinayetlerin giderek artacağını söyleyebilirim.

Erken Seçim Yok!

Ülkemizde erken seçim bekleyenler var. Erken seçimin olma gibi bir durumu yok. Erken seçim zaten daha farklı sıkıntılar gündeme getirebilir. Ama şöyle söyleyeyim yönetim toprağın önemini fark edip daha yoğunluk vermeye başlayacak. Önümüzdeki yılda bunu göreceğiz. Çünkü vermek durumundayız. En verimli topraklara sahip olan ülkeler arasındayız. Tarım hat safhaya ve hayvancılık ön plana çıkacak. Üretime doğru geçeceğimiz bir zaman için adımlar atılacak. Zaten artık bunu yapmamız lazım.

Ülkelerde Büyük Ayaklanmalar Yaşanacak!

Sadece ülkemizde değil genel olarak dünyada siyasi sıkıntılar olacak. Ülkeler içinde halkın arasında propaganda yapan, art niyetli kişiler oluşacak ve bu kişiler ülkeleri bölmek isteyecekler. Bizler de ülkemizde düzgün bir şekilde bilinçli hareket edersek büyük zarar görmeyeceğiz.

Eğitim’de Çok Büyük Sıkıntılar Var!

Şu Covid- 19 illeti hala devam ediyor. 2022 yılı için de İlk öğretim ve liselerde tekrardan kapanma, tekrardan bir kısıtlama olabilir. Zaten bir kişide Korona çıktı bu tüm sınıf garantiye karantinaya alınıyor maalesef. Şu an sana şöyle söyleyeyim Elif Keşke üniversite okusaymışım bu pandemide birincilikle mezun olurdum. Hiç sınava gitmeden yani bir Boğaziçi Üniversitesi bitirmiştim. Şu an Türkiye'de çok pişmanım okumadığım için. Ama şöylede bir şey var hiçbir şey bilmeden yetişen bir nesil var. Ve sonra iş bulamayacaklar. Donanımlı okul bitirmedikleri için nitelikli ve vizyon sahibi çok az mezun kişiler olacak.

Büyük İnsanlardan Sıkandallar Ortaya Çıkacak!

Önümüzdeki yıl devletlerle ilgili, ülkelerle ilgili ve özel adlarla ilgili birçok özel skandalların, gizli saklı ilişkilerin ortaya döküldüğünü göreceğiz. Şok etkisi yaratacak olaylar olacak. Milletin şok olacağı olaylar gündeme gelecek.

Dolar Euro’da Artışlar Devam Edecek!

Sevgili Elif çok üzgünüm ki altın- döviz- euro hareketlenmeye devam edecek ve daha da çıkacak. Yani sana şöyle söyleyeyim, yakın zamanda bir defa Dolar 18’i bulur. Kimseyi üzmek ve korkutmak istemiyorum ama 2022’de de dolar ve euro yüksek kalacak gibi gözüküyor. Euro 22 TL’yi geçebilir.

Altın Çok Büyük Önem Kazanıyo!

Dünyada altın çok önem kazanıyor. Çünkü altınla beslenen, insan bedenine yerleşmiş varlıklar var. Ve bu varlıklar piyasayı böyle hareketlendiriyor. Bunlar milletin altınını daha da yükselterek, yastık altındaki altınları çıkartıp onları toplamak istiyor.

Kripto Paralara Çok Dikkat Edin!

Kripto paralar için aman uzak durun derim. Çok büyük sıkıntılar yaşayacaklar var. Profesyonel danışmanınız yoksa lütfen bu sanal para işine girmeyin. Sonra borca düşersiniz.

Yeraltı Kaynaklarımızı Harekete Geçireceğiz!

Şu an sadece bizim ülkemizde kriz yaşanmıyor. Yani dünyada bir kriz var. Almanya'da da var Fransa'da da var Avustralya'da da var Amerika'da da… Ama tabii ki bizim ülkemizde euro-dolar döviz her şeyi engellediği için daha da zorlanıyoruz. Artık yeraltı kaynaklarımızı tekrardan görme zamanımız geliyor. Türkiye tamamen üretime yoğunlaşacak. Türkiye'nin üretime yoğunlaşması, tarım arazilerinin kıymetini bilmesi ile beraber bizler bu kıtlığı kolaylıkla atlatacağız…

Elektrik kesintilerinin Yoğun Olacağı Bir Sene Yaşayacağız!

2022’de elektrik kesintileri hat safhada olacak. Bu yüzden gaz lambası kullanmak zorunda kalabilir evlerimize mum stoklamak zorunda kalabiliriz.

Ferdiciğim kısa kısa burçlardan da söz edelim istiyorum. Neler söylersin?

KOÇ: Koç burcunu aşk yaşamında bereketli zamanlar bekliyor. Sağlıklarına dikkat edecekleri bir sene geliyor.

BOĞA: Boğa burçlarını yeni yatırımlar, yeni iş imkanları bekliyor. Kendilerine hizmet etmeyen her şey ile yollarını ayıracaklar. Evliliklerinde sorunlar yaşayanlar ya sorunu çözecekler ya da evliliklerini bitirecekler.

İKİZLER: İkizler burcu kendisine önünde durağanlık yaratan tüm olayları geride bırakıyor. Yepyeni bir vizyon kazanıyor. Belki sosyal hobilerinden bir kazanç elde etme fırsatı yaşayabilir. Ayaklarını yerden kesecek bir ilişkide var ama ilişkisi olup evli olanlarında gizli saklı yasak aşkları ortaya dökülebilir. Dikkat!

YENGEÇ: Yengeç burçlarının karmik ilişkilerini geride bırakıp, gerçek bir aşkı bulacakları ve gerçek aşkı yaşayacakları bir yıl olacak. Ekonomik olarak iş fırsatları var.

ASLAN: Aslan burçlarının iş konusunda fırsatları devam ediyor. Mal alım- satımı, ülke değiştirme, Yurtdışı eğitim gibi konular gündemlerinde olabilir. Özel hayatlarında var olan belli sıkıntılarını çözmeleri gerekiyor. Çözemedikleri takdirde dengede problem yaşayabilirler. Etraflarından yardım alırlarsa daha da yükselecekleri bir zaman var.

BAŞAK: Başakların son 5 yılları zaten felaket geçti. Öncelikle gizli saklı ilişkilere dikkat etsinler. İlişkileri olmayanlara büyük ilişki fırsatı geliyor, güzel bir aşk geliyor. İşsiz olan başaklarda güzel bir iş bulacaklar.

TERAZİ: Teraziler diplomatik bir burçtur. Aşk burcudur. Ama özel hayatında anlayışlı olmayı öğrenmeliler. Anlayışlı olmadığı takdirde kayıp verebilir, kayıp yaşayabilirler. İş konusunda ise borcu olanlar geçmişten getirdiği borçlarını biraz dengeye koysunlar. Çünkü yeni bir iş kurma fırsatı gibi bir durum söz konusu olacaktır.

AKREP: Sevgili akrepler, bu zamana kadar ödemelerinde zorlandılar ama 2022'de ödemelerinin gelirlerini ve giderlerini dengeye koyarak daha rahat olacakları bir zaman var önlerinde ve aynı zamanda gizli saklı işlere dikkat etsinler. Akrepler kalp kırmasınlar zararlı çıkarlar. Ve işsiz olan akrepler iş bulacak.

YAY: Yaylar, Jüpiteryen bir burçtur. Seyahatleri simgeler, dini yasaları simgeler, yazılı olmayan hedef piyasalarını simgeler… Yay burçları artık parayı buluyorlar. Parayı bulmaları ile beraber bir oh çekiyorlar. Ama ne olur ki kazançlarını iyi korusunlar. Bu arada sırlarına dikkat etsinler, sırları deşifre olabilir. Yay burçları konuşkanlar ama o konuşkanlık onlara çok zarar veriyor dikkat etsinler.

OĞLAK: Oğlaklar, gerçekten kendisine hüsran yaratan, onu manipüle eden herkesle bağlarını bitiriyor. Parasal olarak büyük kazançlar bekliyor oğlak burçlarını.

KOVA: Sevgili kovalar hayatınızda bu zamana kadar her işiniz ters gitmiş olabilir artık üretim zamanınız. Yeni bir vizyon, yeni fırsat kapıları açma zamanınız. Bolluk ve bereket size gelecek ama sizi manipüle eden, sizi durduran her şeyden uzaklaşın. Özellikle ailenizle ilgili size bazı ket vuran olaylar yaşayabilirsiniz. Artık ben demelisiniz, ben diyerek birlik içinde kendi düzeninizi kurmanız gerekiyor ve bunun yanında yakınlarınızla beraber daha üst seviyeye ilerletebilirsiniz. İş konusunda büyük değişimler var ama birazcık sorumluluk taşımanız gerekiyor.

BALIK: Zodyak haritasının son burcu olan balığa eğitim konusunda başarılı bir zaman dilimi var diye hesaplamışım. Ve bunun yanında iş ortaklığı ve yeni bir iş kurma gibi durumlar söz konusu olabilir.2022 iyi olacaktır onların hayatında. Aşkı geri plana atmışlardı uzun bir süre artık özel hayatları da sevgili balıkların düzene giriyor.

2022’NİN ENLERİ İŞTE ŞÖYLE;

En şanslılar; Balık, Akrep, Koç, Yengeç Aslında kovada şanslı 2022'de ama %70 şanslılar.

En şanssızlar; En şanssız demeyelim ama yıl içinde talihsizlik yaşaması daha yüksek olanlar Terazi Başak ve Oğlak.

En sağlıklı görünecekler; Yengeç Kova Aslan Ve Başak.

En paralılar; Kesinlikle Boğalar. Kova ve Aslan’da da biraz olacak.

Ferdiciğim seninle 2015’ten beri arkadaşız. Ve iyi ki seni tanımışım. Yaptığın çalışmalar, kehanetleri ile ülkemizde çok sevilen isimler arasındasın. Ayrıca uzun süredir medyada çok görülüyorsun seni kutlarım daha da ilerlemeni bekliyorum. İş için gitmiş olduğun bir otelde şampuanına yanıcı madde konulduğunu duymuştuk. Çok geçmiş olsun. Nasıl olmuştu anlatır mısın?

Çok teşekkür ederim Sevgili Elif. Hatta bu olay için 29 Aralık'ta Beyaz TV’deyim. Söylemezsem Olmaz programında konuk olacağım. İş için gittiğim ünlü bir otelde odamda bulunan banyodaki duş jellerinin içine kezzaba yakın yanıcı bir madde koy duruyorlar ve hepsini dolduruyor. Tabii ben kendi şampuanımı gittiğim otellere götürmüyorum orada ne varsa onu kullanıyorum bir de onları taşımak istemiyorum.

Her neyse, Allah'tan ki direkt vücuduma sürdüm başıma değil. Bacaklarım yanmaya ve derilerim kalkmaya başladı. Yanarak çıktım duştan ve aylarca kaldı o yanık izleri ve tedaviler gördüm. Sonra tabii ki o kişiler tespit edildi. Araya birileri girdi ve hukuki yola başvurmam engellendi. Böyle üzücü bir şey yaşadım Sevgili Elif. Allah'a havale ediyorum. Gerçekten bu kişiler insan değil, insan bunu yapamaz.

Ferdiciğim yakın gelecek için önemli bir projen var mı?

Evet Sevgili Elif. Şifa teknikleri üzerine, özellikle ilişkileri nasıl şifalandırabiliriz, bolluğu bereketi nasıl hayatımıza çekebiliriz şeklinde tamamen aile sırlarımı anlattığım ailemden bana geçmiş olan da sırları anlattığım bir kitap hazırlıyorum. Bu kitapta Allah'ın izniyle Astrolojinin kraliçesi sevgili Nuray Sayarı ablamın desteği ile çıkacak. 2023'ten sonra kitapla buluşmanızı umuyorum. Daha önce de belirttiğim gibi 29 Aralık'ta Sabahların en başarılı magazin programı olan Beyaz TV’deki “Söylemezsem Olmaz”dayım. Yaza kadar da biraz dinleneceğim Elif’ciğim çok yoruldum.

Birkaç Ünlü İle 2022!

İBRAHİM ÇELİKKOL'un sağlığına birazcık dikkat etmesi gerekiyor. BÜLENT ERSOY ve AJDA PEKKAN yepyeni projelerle gelecekler. HANDE ERÇEL, bazı sıkıntılar yaşayabilir ya da yakınları yaşayabilir. KEREM BÜRSİN, hayatında önemli projelere imza atacak ve bir evlilik bile karşımıza çıkabilir. SERDAR ORTAÇ'ın sağlık durumu biraz daha kötüye gidebilir. DEMET AKALIN’da sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşayabilir. Ve çıkacak olan bir projesi onu yine zirveye çıkaracak. İBRAHİM TATLISES, yine kadınlarla gündeme gelecek…

Son olarak okuyucularımıza neler söylersin Ferdi?

Kalbinizi yıpratarak dünyanın dengesini, kötü söylemler ile Merkür’ün dengesini bozuyoruz. Yanlış eylemlerde bulunarak Mars’ın dengesini bozuyoruz. Hatalarınızdan ders almayıp, yaşananların sorumluluğunu almayarak Satürn'ün dengesini bozuyoruz. Duygularınla yaptığın seçimlerden yana, yanlış seçimlerden yana Ay’ın dengesini bozuyoruz. Ahlak yasalarını uyumadığın için Jüpiter'in dengesini bozuyoruz. Kısacası astrolojik gezegenlerin bize yüklediği kodları bozduğumuz içinde karma yaratıyoruz. Ama 2022'de maneviyatımızı yakalarsak maneviyatı yakalamak Allah'a inanmaktan geçmiyor sadece insan olmak tüm canlıların dil ve ırk cinsiyet ayrımı yapmadan tüm canlılara saygı duyarsak bizim hayatımızdaki her şey istediğimiz gibi olacak. Herkese önce sağlık sonra huzur dolu bir yıl diliyotum. Sana da teşekkür ederim Elif, iyi ki varsın arkadaşım.

Bende sana teşekkür ederim Ferdi. Herkese güzel bir 2022 yılı umuyorum.

Röportaj: Elif Hayvalı

Fotoğraf: Ali Hayvalı