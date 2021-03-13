Esra BARIK: ‘Theta Healing İle Anda Dönüşüm Kuantum Alanda Gerçekleşiyor’

İSTANBUL- Kendisi de esasen bir Fizikçi olan Barık, kişisel gelişim enerji ve spritüel alanlarda toplumda yer edinmiş teknikleri herkesin anlayacağı bir dille kuantumla açıklıyor.

"Görünen dünyanın çok ötesinde, derinlerde başka bir gerçekliğin varolduğunu Kuantum Mekaniği’nin hayatımıza girmesiyle bilim dünyası anlamış oldu ve taşlar yerinden oynadı. En basitinden dalga-parçacık ikilemi bize, madde dediğimiz şeyin sadece kütlesi olan bir parçacık değil belli durumlarda dalga şeklinde de davranabilen bir yapı olduğunu gösteriyor. Bu inanılmaz bir şeydir ve esasında katı zannettiğiniz, madde dediğiniz şey de zaten yoğunlaşmış ışıktan başkası değil. Bu gerçekliği doğru şekilde anlayan bir insan, hayatındaki gerçeklik olarak algıladığı şeyi yeniden düzenleyebilir ve tezahür ettirebilir.

Ve benzer şekilde Fizik’te gözlemci gözlenen etkisi, bağıl hareket, Heisenberg’in belirsizlik ilkesi, Schrödinger’in kedisi, kuantum dolanıklığı, EPR paradoksu bu durumu açıklayan kavramlardan bazılarıdır. Yani kısaca herkesin anlayacağı bir dille ifade edecek olursak gözlemci, sonucu etkiler.

Bilinçaltında köklenmiş nesilden nesile aktarılmış ya da kişinin belli durumlarda kendi geliştirdiği negatif inanç kalıplarının saniyeler içinde dönüşümüne tanıklık ettiğimiz Theta Healing tekniği işte bu gözlemci etkisini esas almaktadır. Ve bu dönüşümü de kinesiyoloji (kas testi) ile teyid ediyoruz.

Tekniğin tartışılmaz etkisinden ve başarısından ziyade esas can alıcı konu bu bilinçaltı kayıtlarının neden değişmesi gerektiği sanırım. Son yıllarda epigenetik bilimi, atalarımızdan devraldığımız negatif kayıtların hayatımızı nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Bizler sadece akrabalarımızdan gözümüzün rengini, boyumuzun uzunluğunu ya da kalıtsal hastalıkları kopyalamıyoruz, bilim artık inançlarımızı, endişelerimizi, duygu durumumuza varıncaya dek onlarla benzer şeyleri taşıdığımızı ortaya koyuyor. Atalarımızdan getirdiğimiz ya da kendimiz geliştirdiğimiz tüm bu negatif inanç kalıpları hayatımızı doğrudan etkiliyor, neden mi? Çünkü hayatımızın yönünü %90 bilinçaltımız belirliyor, yönetiyor tıpkı bir otopilot gibi. Bolluk bereketle parayla olan ilişkimizden tutun da, ikili ilişkilere, tekrarlayan durumlara, hayatımızda sıkıntılı diye tabir ettiğimiz meselelerin tamamına baktığımızda, altından bu kayıtlar çıkıyor. Bunlar değişip dönüştüğünde, insanlar başka bir hayatın mümkün olduğunu deneyimliyorlar."şeklinde konuştu.

ELİF HAYVALI