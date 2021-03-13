Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1557
ALTIN
419.808
DOLAR
7.5633
STERLİN
10.5201
EURO
9.0399
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Sakarya Nehri’ne zipline kurulacak
Sakarya Nehri’ne zipline kurulacak
8 bin baş kuzu satılacak
8 bin baş kuzu...
Hakkari'de kamu konutları ihale usulü ile satışa çıkarıldı
Hakkari'de kamu konutları ihale...
Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacak
Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Esra BARIK: ‘Theta Healing İle Anda Dönüşüm Kuantum Alanda Gerçekleşiyor’

Kurucusu olduğu Şifa Atölyesi®️ ile yüzlerce kişinin hayatına dokunan, verdiği seminer ve danışmanlıklarla pozitif dönüşümlerine şahitlik eden Esra BARIK, son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Theta Healing yönteminin işleyişinden, nasıl bu denli hızlı sonuçlar alınabildiğinden bahsetti. 

13 Mart 2021 Cumartesi 13:55
10 Okunma
Esra BARIK: ‘Theta Healing İle Anda Dönüşüm Kuantum Alanda Gerçekleşiyor’

İSTANBUL- Kendisi de esasen bir Fizikçi olan Barık, kişisel gelişim enerji ve spritüel alanlarda toplumda yer edinmiş teknikleri herkesin anlayacağı bir dille kuantumla açıklıyor.

"Görünen dünyanın çok ötesinde, derinlerde başka bir gerçekliğin varolduğunu Kuantum Mekaniği’nin hayatımıza girmesiyle bilim dünyası anlamış oldu ve taşlar yerinden oynadı. En basitinden dalga-parçacık ikilemi bize, madde dediğimiz şeyin sadece kütlesi olan bir parçacık değil belli durumlarda dalga şeklinde de davranabilen bir yapı olduğunu gösteriyor. Bu inanılmaz bir şeydir ve esasında katı zannettiğiniz, madde dediğiniz şey de zaten yoğunlaşmış ışıktan başkası değil. Bu gerçekliği doğru şekilde anlayan bir insan, hayatındaki gerçeklik olarak algıladığı şeyi yeniden düzenleyebilir ve tezahür ettirebilir. 

Ve benzer şekilde Fizik’te gözlemci gözlenen etkisi, bağıl hareket, Heisenberg’in belirsizlik ilkesi, Schrödinger’in kedisi, kuantum dolanıklığı, EPR paradoksu bu durumu açıklayan kavramlardan bazılarıdır. Yani kısaca herkesin anlayacağı bir dille ifade edecek olursak gözlemci, sonucu etkiler.

Bilinçaltında köklenmiş nesilden nesile aktarılmış ya da kişinin belli durumlarda kendi geliştirdiği negatif inanç kalıplarının saniyeler içinde dönüşümüne tanıklık ettiğimiz Theta Healing tekniği işte bu gözlemci etkisini esas almaktadır. Ve bu dönüşümü de kinesiyoloji (kas testi) ile teyid ediyoruz.

Tekniğin tartışılmaz etkisinden ve başarısından ziyade esas can alıcı konu bu bilinçaltı kayıtlarının neden değişmesi gerektiği sanırım. Son yıllarda epigenetik bilimi, atalarımızdan devraldığımız negatif kayıtların hayatımızı nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Bizler sadece akrabalarımızdan gözümüzün rengini, boyumuzun uzunluğunu ya da kalıtsal hastalıkları kopyalamıyoruz, bilim artık inançlarımızı, endişelerimizi, duygu durumumuza varıncaya dek onlarla benzer şeyleri taşıdığımızı ortaya koyuyor. Atalarımızdan getirdiğimiz ya da kendimiz geliştirdiğimiz tüm bu negatif inanç kalıpları hayatımızı doğrudan etkiliyor, neden mi? Çünkü hayatımızın yönünü %90 bilinçaltımız belirliyor, yönetiyor tıpkı bir otopilot gibi. Bolluk bereketle parayla olan ilişkimizden tutun da, ikili ilişkilere, tekrarlayan durumlara, hayatımızda sıkıntılı diye tabir ettiğimiz meselelerin tamamına baktığımızda, altından bu kayıtlar çıkıyor. Bunlar değişip dönüştüğünde, insanlar başka bir hayatın mümkün olduğunu deneyimliyorlar."şeklinde konuştu.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Şifa Atölyesi®️Theta HealingEsra BARIK:Kuantum MekaniğiSchrödingerElif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS’nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılacak
Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS’nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılacak
Ankara'da, 11 şehit için devlet töreni
Ankara'da, 11 şehit için devlet töreni
Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir
Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir
SUNGUR, kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek
SUNGUR, kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek
Batı Trakya'ya Amerikan çıkarması!
Batı Trakya'ya Amerikan çıkarması!
ATAK helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi
ATAK helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi
Karaismailoğlu: Irak'ın altyapı geliştirme hamlesinde güçlü işbirlikleri kurmayı amaçlıyoruz
Karaismailoğlu: Irak'ın altyapı geliştirme hamlesinde güçlü işbirlikleri kurmayı amaçlıyoruz
Mert Sarıcı, Dj Saltbea İsmiyle Sevenlerine Müjdeyi Verdi
Mert Sarıcı, Dj Saltbea İsmiyle Sevenlerine Müjdeyi Verdi
Göklerde 300 bin saat; Milli SİHA Bayraktar TB2 300 bin uçuş saatini tamamladı
Göklerde 300 bin saat; Milli SİHA Bayraktar TB2 300 bin uçuş saatini tamamladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma