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Eski eşiyle yaşamadığını ispatlayan kadın yetim aylığı almaya devam edecek

Aydın 2. İş Mahkemesi, boşandığı eşiyle yaşamadığını kanıtlayan kadının eski eşiyle yaşadığı gerekçesiyle yetim aylığının Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) kesilmesi yönündeki kararı iptal edip kadına yeniden yetim aylığı bağlanmasına karar verdi.

11 Nisan 2023 Salı 15:50
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Eski eşiyle yaşamadığını ispatlayan kadın yetim aylığı almaya devam edecek
İzmir

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki davacı M.A, 2011'de eşinden ayrılınca babasından yetim aylığı almaya başladı.

SGK ise bir süre sonra M.A'nın eski eşiyle yaşadığı gerekçesiyle maaşının kesilmesine karar verip yasal faiziyle ödenmek üzere 20 bin 569 lira da borç bildiriminde bulundu.

Beraber yaşadığı iddia edilen eski eşinin o dönemde bir süre cezaevinde olduğunu ileri süren kadın, ilgili belgeleri sunarak kararın düzeltilmesini istedi ancak SGK başvuruya olumsuz cevap verdi.

M.A. bunun üzerine yetim aylığının tekrar bağlanması ve borcun iptali için konuyu yargıya taşıdı.

Mahkeme, SGK'nin kararını iptal etti

Dosyayı inceleyen Aydın 2. İş Mahkemesi, SGK'nin kararının iptaline ve yetim aylığının kadına yeniden bağlanmasına hükmetti.

Kararda, M.A. ve eski eşinin 2008 yılında evlendikleri, 2011 yılında boşandıkları belirtildi.

SGK'nin inceleme döneminin 2011-2016 yılları arasını kapsadığı vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verdi:

"Denetmen raporu inceleme dönemi olan 2011-2016 arasında, davacı ve eski eşinin oy kullanılsın veya kullanılmasın bu aralıktaki tüm seçimlerde bildirdikleri adreslerin farklı oldukları tespit edilmiştir. Operatör ve abonelik kayıtları da 2011'den sonra tarafların bildirdikleri adreslerin birbiriyle uyuşmadığı görülmüştür. Emniyet araştırmalarında tarafların bir arada yaşadıklarına dair tespit yapılamamıştır. Davacı ve eski eşinin birlikte yaşadıklarını gösterir herhangi bir emareye rastlanılmamıştır. Eski eşin sadece arada çocukları görmek için ikamete geldiği, arada apartmanda gördüğü, ayrıca nüfus adres, seçmen ve operatör kayıtları ile elektrik ve su aboneliklerine göre de tarafların farklı adreslerde kayıtlarının bulunduğu anlaşıldığı için bu durum tarafların birlikte yaşamadığına karine oluşturdu."

"Eski eşin çocuklarını ziyaret etmesi beraber yaşadıklarını kanıtlamaz"

M.A'nın avukatı Ersan Karatekin, AA muhabirine, müvekkilinin çalışmadığı için babası üzerinden yetim aylığı aldığını dile getirdi.

Eski eşin müşterek çocuklarını görmek için eve ziyarete gelmesinin hayatın olağan akışına uygun olduğuna işaret eden Karatekin, "Bu durum, beraber yaşadıkları yönünde kanıt teşkil etmez. Tek gelir kaynağı bu yetim aylığı olan ve haksız yere gerçek olmayan bir gerekçeyle iptal edilen, hatta yapılan ödemeler kendisinden borç olarak tahsil edilen müvekkil, dava lehine sonuçlanınca çok sevindi." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EskieşYetşmaylığı
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