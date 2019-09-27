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En büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık

Fuat Oktay: İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık

En büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık

Fuat Oktay: İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık

27 Eylül 2019 Cuma 11:36
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En büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı  Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na başkanlık ediyor. Oktay, toplantının öncesinde İstanbul'daki dün yaşanan deprem ile ilgili yaptığı açılamada, "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık" dedi. AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473 olduğunu belirten Oktay, "Bunların çoğunluğu, basit ölçekte duvarında çatlaklar oluşan binalar" ifadelerini kullandı. 

Depremde yaralananlarla ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay şunları söyledi: "Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun tedavilerine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır."

Son Güncelleme: 27.09.2019 05:05
Anahtar Kelimeler:
SilivriDepremİstanbulArtçı Deprem
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