Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DSİ, Hatay'da 1 milyon 400 bin ton moloz taşıdı

Depremin ilk gününde bu yana enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarını sürdüren DSİ ekipleri, 67 bin kamyon seferiyle 582 binanın enkazını kaldırdı.

02 Nisan 2023 Pazar 16:35
2 Okunma
DSİ, Hatay'da 1 milyon 400 bin ton moloz taşıdı

Hatay

 Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, 1 milyon 400 bin ton moloz taşıyarak, 582 binanın enkazının kaldırılmasını sağladı.

Hatay kent merkezi ve ilçelerinde, enkazın kaldırılmasına ve ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

Depremin ilk gününde bu yana çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren DSİ ekipleri de Hatay'daki çalışmalara 1100 iş makinesi ve 1500 personelle destek verdi.

Enkazın kaldırılması, yaraların bir an önce sarılması için çalışmalarını yoğun sürdüren ekipler, enkazın molozlarını döküm sahasına taşıyor.

Sulama ve içme suyuna yönelik de çalışma yürüten ekipler, öncelikle Hatay'ın farklı noktalarında daha önceden açılmış fakat depremde hasar gördüğü için kullanılamaz hale gelen içme suyu kuyularını onararak yeniden aktif hale getirildi.

Eş zamanlı Antakya, Reyhanlı, Kırıkhan ve İskenderun'da açılan ve gece gündüz çalışmaların devam ettiği sondaj kuyularıyla da başta çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürenler olmak üzere bölgedekilerin içme suyu ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı.

"10-15 gün içinde neredeyse tüm sulamalarımızı ayağa kaldırmış olacağız"

DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, AA muhabirine, şu ana kadar 582 binanın enkazının kaldırıldığını, bunun da 1 milyon 400 bin ton ağırlığa, 67 bin kamyon seferine tekabül ettiğini söyledi.

DSİ Genel Müdürlüğünün deprem öncesinde yeni aldığı makine parkıyla 11 ilde enkaz kaldırma çalışmalarında etkin rol oynadığını aktaran Gökçe, "Yarının bugünden daha iyi olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yarın bugünden daha güzel olacak. Devletimizin tüm kurumlarıyla buradayız. Elimizden geleni yapıyoruz, milletimizin yanındayız." dedi.

Enkaz kaldırma çalışmalarında 1 milyon 900 bin litre akaryakıt tüketildiğine değinen Gökçe, şunları kaydetti:

"Deprem hadisesi sonrası hayatın da normale dönmeye başlamasıyla bizim asli görevlerimizde ciddi çalışmalar içindeyiz. Evler gibi hasar gören yıkılan sulama tesislerimiz vardı. Bunlar için de çaba sarf ediyoruz. Hassa'da, Kırıkhan'da, Altınözü'ndeki Yarseli ve Samandağ sulamamızla ilgili çaba sarf ediyoruz. Çok ciddi mesafe katettik. Sulama sistemleriyle ilgili 200 bin dekarlık alanda tahrip var. 10-15 gün içinde neredeyse tüm sulamalarımızı yapısal olan hasarlarını ayağa kaldırmış olacağız."

DSİ'nin deprem süreci boyunca devletin diğer tüm kurumlarıyla iyi işbirliği içinde olduğuna işaret eden Gökçe, 24 saat görev esası ve bilinciyle altyapı çalışmalarında, konteyner veya çadır kentlerin kurulmasıyla ilgili hatta mezarlık yerlerinin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarda görev aldıklarını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
HatayDsi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Malatya'da 6 bin 311 kalıcı konutun yapım süreci başladı
Malatya'da 6 bin 311 kalıcı konutun yapım süreci başladı
Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören 1396 araç otoparka çekildi
Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören 1396 araç otoparka çekildi
Türkiye, ABD'nin New Jersey Milli Muhafızlarının GKRY ile anlaşma imzalamasını kınadı
Türkiye, ABD'nin New Jersey Milli Muhafızlarının GKRY ile anlaşma imzalamasını kınadı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 31 Mart-1 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 31 Mart-1 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Ordu'dan Adıyaman'a afetzedeler için "kardeşlik sofrası" oluşturuldu
Ordu'dan Adıyaman'a afetzedeler için "kardeşlik sofrası" oluşturuldu
Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor
Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor
Bakan Akar: Son 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Son 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 18 mahallede devam ediyor
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 18 mahallede devam ediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi