Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mescid-i Aksa'ya baskına tepki

Ankara

Erbaş, yayımladığı mesajda, İsrail tarafından Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını ve ibadet edenleri hedef alan saldırıları lanetledi.

Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hiçe sayan, "türlü zorbalıklarla" Müslümanların canına kasteden bu zihniyete son verilmesi gerektiğini belirten Erbaş, "İbadet özgürlüğüne, mabetlerin kutsiyetine ve insan haklarına düşman olan İsrail'in tüm zorbalıklarının hesabının sorulması için İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.