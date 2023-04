Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Vizyonumuz ve hedefimiz bellidir

Afyonkarahisar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatanını, milletini seven siyasetçiler, liderler ve onların dava arkadaşları ve siyasi partilerimiz memleket sevdasıyla bir çatı altında birleşmişlerdir. İnşallah Cumhur İttifakı olarak biz sadece önümüzdeki seçimleri kazanmayacağız ama cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, Türkiye yüzyılı, Türk'ün asrı ve Türk dünyasının asrı yapmak için çalışacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Burmalı Mahallesi'ndeki AK Parti Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı anlayışıyla Afyonkarahisar'da tüm siyasi çalışmaların organizasyonunu yapacağını ve koordine edeceğini söyledi.

Milletvekili aday listelerinin belirlendiği ilk akşamda Afyonkarahisar'da bulunduklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her ne kadar Antalya'dan aday olsak da başta Afyonkarahisar ve bölge illerimiz olmak üzere her yerde, tüm illerimizde, mümkün olan illerimizde, Ankara seçim koordinasyon merkezimizin gönderdiği her yerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Afyonkarahisar'ımıza da inşallah tekrar geleceğiz. Seçim listelerinin, adaylarımızın Afyonkarahisar'ımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Elbette birçok aday adayımız vardı. Sadece AK Parti'den 6 binden fazla aday adayı vardı. Bir liste yapılacaktı. Epeyce de zorlandıklarını biliyorum. Genel merkezde gece gündüz Cumhurbaşkanımızın başkanlığında sabah sahurlara kadar arkadaşlarımız çalıştılar. Bazı arkadaşlarımız listeye girdi, bazıları da giremedi. Ama ben biliyorum ki listeye giremeyen arkadaşlarımız da adaylıklarını, tarafını belli etmek ve dava insanı olduğunu göstermek için adaylık başvurusu yapmıştır."

"Vizyonumuz ve hedefimiz bellidir"

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte başlattığı ve inisiyatif aldığı bir ittifak olduğunu vurguladı.

Daha sonra BBP'nin ittifaka katıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Şimdi yeni partilerle beraber, ilk başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere Cumhur İttifakımız daha da güçlenmiştir. Vatanını, milletini seven siyasetçiler, liderler ve onların dava arkadaşları ve siyasi partilerimiz memleket sevdasıyla bir çatı altında birleşmişlerdir. İnşallah Cumhur İttifakı olarak biz sadece önümüzdeki seçimleri kazanmayacağız ama cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, Türkiye yüzyılı, Türk'ün asrı ve Türk dünyasının asrı yapmak için çalışacağız. Vizyonumuz ve hedefimiz bellidir. Gururla cumhuriyetimizin ilk asrını ve yüzyılını tamamladık. Bu sene cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağız. Diğer taraftan bakanlığını yaptığım Hariciye Teşkilatı'mızın temellerinin atılışının da 500. yılını bu sene kutluyoruz. 500 yıl önce 'reisülküttaplık' adı altında ecdadımız hariciye teşkilatının temellerini atmıştır. Köklü bir devlet ve hariciye geleneği derken laf olsun diye söylemiyoruz. 500 yıllık bir geçmişten bu yana dünyada, diplomaside attığımız adımlarla, ecdadımızın hamleleriyle, cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana yaptığımız hamlelerle bir marka olmuş bir milletiz ve devletiz."

"Bugün Filipinlerden Venezüella'ya kadar arabuluculuk yapan bir ülke haline geldik"

Çavuşoğlu, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifakı'yla birlikte atılan adımlarla bugün "diplomasi" deyince dünyada herkesin aklına gelen ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Savaşı'nda bir taraftan ilkeli tutum sergilerken ve toprak bütünlüğünü desteklerken, Kırım'ın illegal ilhakını tanımazken ve her iki tarafla da konuşabilen, savaşın sona ermesi için gece gündüz çaba sarf eden ve tahıl anlaşması, esir takası gibi çok önemli hamlelerle aslında barışın da olabileceğini gösteren ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Liderimiz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün Filipinlerden Venezüella'ya kadar arabuluculuk yapan bir ülke haline geldik. Neden? Objektif, adaletli politikalarımız sayesinde. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' diyen, yanlış yapana da 'Sen yanlış yapıyorsun.' diyen bir ülkeyiz. Aynı zamanda güçlünün değil her zaman haklının yanında olduk. Bugün dünyada adaletsizlikler var. Dünyada 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan başta BM olmak üzere uluslararası sistem de yetersiz. Uluslararası sistemin yetersiz olduğu bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti inisiyatif alan, ön alan ve liderlik sergileyen bir ülke haline geldi. Yine dünyada zorluklar, çatışmalar ve dramlar var. Girişimci ve insani dış politikayla Türkiye aynı şekilde umudun adı olmuştur. Dünyanın her yerine yaptığımız yardımlarla insani yardımlarda en önde gelen ülke olmuştur."

"Türkiye bugün oyun kurucu bir ülke oldu"

Çavuşoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde herkesin Türkiye'nin yardımına koştuğunu ve afetin büyüklüğünü gördüklerini ifade etti.

Türkiye'nin ve Türk milletinin her zaman zora düşen, afet yaşayan ve ihtiyaç duyan herkesin yanında olmasından dolayı yardıma koştuklarını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Teşekkür ettiklerimiz de aynı şeyi söylüyorlar, 'Her zaman Türkiye koşardı, şimdi sıra bizde.' diyerek Türkiye'ye geldiler. Hepsine de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İşte, Türkiye bugün oyun kurucu bir ülke oldu ama Türkiye'nin aleyhine kurulan oyunları da bozan, bu tür masaları da deviren bir aktör haline geldi. Yani biz bölgesel bir güç değiliz, küresel bir aktör olduk. Türkiye, bugün savunma sanayinde yüzde 80 millilik oranına, yerlilik oranına yükseldi. Eğer biz bu orana yükselmeseydik bu SİHA'ları üretmeseydik ve elimizdeki her türlü hava, kara, helikopter dahil, hava savunma ve taarruz sistemlerini üretmeseydik Azerbaycan Karabağ'ı almakta zorlanırdı. Azerbaycan sahaya indi, Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterdi ve işgal edilmiş topraklarını aldı. Bizim içimizde maalesef 'Azerbaycan'a yardım ettik.' diyenler var mı? Var. Bunlar muhalefet partilerinin en üst düzeyinde görev yaptılar mı? Yaptılar. Bunu söyleyenler de var."

Ülkemiz bugün dünyada çok önemli bir aktör haline geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhuriyetin ilk asrı başarılı olduysa bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarlarının ve Cumhur İttifakı'nın büyük bir rolü vardır ve kazandırdığımız eserler ortadadır." dedi.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Libya'yla yaptığı anlaşmayla sadece karada değil denizde de haklarını garanti altına alan, kendi kıta sahanlığını, deniz yetki alanlarını belirleyip Birleşmiş Milletler'e kaydettiren ve haklarını her zaman savunan, bunu yaparken de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türkü'nü ihmal etmeyen bir ülke haline geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "En son 16 Mart'taki zirvede, Ankara'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da aynı şekilde aramızdaydı. Ülkemiz bugün dünyada çok önemli bir aktör haline geldi. Olmak da zorundayız zaten." ifadelerini kullandı.

Dünyada çok sıkıntıların olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sıkıntıların büyük bir bölümü, yüzde 60'tan fazlası bizim coğrafyamızda. O nedenle biz kendi çıkarlarımız, kendi güvenliğimiz ve refahımız için güçlü olmak zorundayız. Cumhuriyetin ilk asrı başarılı olduysa bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarlarının ve Cumhur İttifakı'nın büyük bir rolü vardır ve kazandırdığımız eserler ortadadır. Bugün dünyadaki zorluklara baktığımız zaman, ayrıca sistemdeki çarpıklıklardan dolayı herkes kendi gücünü bir taraftan pekiştirmeye çalışırken, güç savaşı, güç paylaşımı yaşanırken Türkiye'nin ve Türk milletinin çok daha güçlü olması gerekiyor. Önümüzdeki seçim, elbette ülkemiz için tarihi bir seçimdir. Ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. asrına girdiği bir dönemde gerçekleştirilen seçimin etkileri bir asır sürecektir. Çünkü şahlanış dönemimiz başlıyor ve gelecek bir asır içinde gençlerin, gelecek nesillerin gerçekleştireceği vizyonları da ortaya koymak zorundayız. Bu doğrultuda çalışıyoruz."

"Başta Ukrayna savaşı olmak üzere biz tarafsız, ilkeli, dengeli politika izliyoruz"

Böyle bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın tekrar iş başına gelmesinin önemli olduğunu savunan Çavuşoğlu, dünyanın kriz yaşadığı bir dönemde, Türkiye'de ülkenin refahı ve istikrarı açısından olduğu gibi dünyada da "Recep Tayyip Erdoğan tekrar kazansın" diye çokça dua edildiğini, ülkelerin liderlerinin ve dışişleri bakanlarının sık sık arayıp sorduğunu belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde, ülkelerin ortak bir açıklamayla Erdoğan'a desteklerini ifade etmek istediklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz onlara rica ettik, Cumhurbaşkanımız da rica etti. Milletin iradesini yönlendirmek gibi olur, o yüzden rica ettik. Sadece Türk dünyasının birleştirilmesindeki rolü sebebiyle hepsi teşekkür etti. Kendi konuşmalarını tabii biz engelleyemeyiz. Milletimiz kimin ülkeyi yönetebileceğini, hangi ittifakın milletin menfaatine olacağını gayet iyi biliyor. İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, konuşmasında da olumsuz senaryoları ortaya koydu, söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yürüttüğü ittifakın kazanması halinde hangi risklerle karşı karşıya kalabileceğimizi söyledi. Doğrusu bu riskler iç politika, iç güvenliğimiz bakımından da çok önemlidir. Yani bu riskler ortadadır. Başta Ukrayna savaşı olmak üzere biz tarafsız, ilkeli, dengeli politika izliyoruz. Mesajlara baktığımız zaman da ülkemiz bir taraf tutacak ve hatta savaşın içine girecek. İşte şunu göstereceğiz, bunu göstereceğiz. Oysa bölgemizde bizim tarafsız kalmamız, şu anda herkesin imrendiği, aslında olmak istediği ama baskılar yüzünden de tarafsız olamadığı konumumuzu kaybetme lüksümüz yoktur. Biz önce milletimizin çıkarlarını düşünmek zorundayız."

"Batılı şöyle istiyor, böyle istiyor" diye ülkenin güvenliğini riske atacak adımlar atamayacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Ülkemizin refahını etkileyecek risklere ülkemizi sokamayız. Dolayısıyla başkalarının güdümünde olan siyasi partiler ve ittifaklar bunu yapmak isteyecektir. Şimdiden söylemlerinde görüyoruz. Bu bakımdan da ciddi riskler olduğunu da görüyoruz. Ama milletimiz aslında bizden çok daha iyi görüyor. 14 Mayıs'ta milletimiz, gerek ülkemizin istikrarı için gerekse dünyadaki konumumuzun daha da güçlenmesi için Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Afyonkarahisar SKM'nin açılışını yapan Çavuşoğlu, daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen ramazan etkinlikleri alanını gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.