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Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri 6-7 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek

Millet ve devlet arasındaki iletişimi güçlendirmek ve gençlere devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerini anlatmak amacıyla düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin 14'üncüsü 6-7 Nisan'da Ankara’da yapılacak.

05 Nisan 2023 Çarşamba 13:40
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Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri 6-7 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek
Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ATO Congresium'da düzenlenecek etkinlikte, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen gençlerle, destek, hibe, burs sağlayabilecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir araya getirilecek.

İki yıl önce başlatılan ve bugüne kadar 13 şehirde yapılan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde, bakanlıkların, bakanlıklara bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar, ofisler ile kuruluşların arasında bulunduğu 40'ın üzerinde kamu kurum ve kuruluşun stantları yer alacak.

Kurumların gençlere sundukları proje desteği, hibe, burs, teşvik, fon, eğitim desteği ve diğer girişimcilik faaliyetlerinin tanıtılmasına imkan sağlayacak söz konusu etkinlikte, ayrıca 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerini azaltmak için yürütülen faaliyetler de anlatılacak.

Fuar alanında afet yönetimi hakkında bilgiler verilecek ve afetle ilgili çalışma ve projeler de tanıtılacak. Etkinliğin ilk gününde fuarı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ziyaret edecek.

Etkinlik kapsamında yarın Hazine ve Maliye Bakanlığının "1 Milyon İstihdam Söyleşisi" gerçekleştirilecek. Ayrıca AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ve Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kürşat Esat Alyamaç'ın katılımıyla afet sürecinde yapılanların anlatıldığı panel düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan da "Türkiye Yüzyılı'nın Sosyal Politikaları" başlıklı panelde konuşma yapacak.

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca afet ve acil durumlarda yürüttüğü çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında 7 Nisan Cuma günü bilgilendirme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından da "Girişimcilik Söyleşisi" gerçekleştirilecek.

Kamu kurumlarının mobil hizmet araç ve tırları sergileneceği etkinlikte, gençler, büyük ilgi gören simülasyon cihazlarını da deneyimleyebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
DevletteşvikTanıtımAnkara
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