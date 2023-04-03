Depremzedelere hukuki destek için çalışma masaları kuruldu

Ankara

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi'nde, "Deprem Destek Çalışma Masaları Kurulması" töreni düzenlendi.

Törende konuşan TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, hukuk kliniklerinin, sadece bireyler arasındaki ilişkileri değil, bireyin devletle, kamu otoritesiyle arasında çıkabilecek hukuki sorunlara da destek vermeyi amaçladığını belirtti.

Projenin yaklaşık 1,5 ay süreceğini aktaran Kılıç, her gün 2 hukuk fakültesi öğrencisinin, depremzedelere yönlendirici ve bilgilendirici içerikler sunacağını, ayrıca depremzedelerin sorunlarını gerekli mercilere ileteceklerini ifade etti.

A.Ü. Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da üniversite olarak depremden etkilenenlere el uzatmak için gayret gösterdiklerini, bölgeye hem malzeme hem de sağlık desteğinde bulunduklarını anlattı. Depremin ardından hukuki meselelerin de gündeme geldiğini belirten Ünüvar, "İnşallah bugünkü toplantıdan sonra hukuki anlamda daha objektif ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşacağız." dedi.

Projeyle depremzedelerin hak kayıpları en aza indirilecek

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise depremin ardından ölümlerden yıkımlara, binaların tahribatından hasar durumuna kadar ortaya çıkan birçok hukuki soruna, hukuk klinikleri uygulamasının büyük destek sağlayacağını vurguladı.

A.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı Muharrem Özen de depremzedelerin hakları boyutunda işbirliğinin çok katkısı olacağını, depremzedelere hak kayıplarının en aza indirilmesi konusunda bilgilendirmeler yapacaklarını söyledi.

A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur, hukuk kliniklerini açmalarındaki temel amacın, depremden etkilenenlerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu bildirdi.