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Depremlerin yıktığı Adıyaman'da derin yarık oluşan tepe görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da derin yarık oluşan tepe görüntülendi.

06 Nisan 2023 Perşembe 15:16
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Depremlerin yıktığı Adıyaman'da derin yarık oluşan tepe görüntülendi
Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentler arasında bulunan Adıyaman'da birçok noktada yüzey kırıkları ve heyelanlar meydana geldi.

Yaylakonak beldesi Karadere mevkisinde de depremin etkisiyle tepede heyelan oluştu. Tepedeki dev kayalar sarsıntıda yerinden oynarken, tepenin ortasında derin yarıklar oluştu.

Arazide oluşan yarıklar, AA ekibince dronla görüntülendi.

Jeoloji mühendisi İsmail Aksu, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin bölgede 300 kilometre kadar yüzey kırığı oluşturduğunu söyledi.

Aksu, 500 yıllık enerjinin bir gün içinde ortaya çıkmasının "asrın felaketi"nin yaşanmasına neden olduğunu belirterek, yapılarda büyük hasarlara yol açan depremlerin yeryüzü şekillerinde de ciddi anlamda değişiklikler geliştirdiğini vurguladı.

Bölgede kaya düşmeleri ve heyelanların yaşandığına dikkati çeken Aksu, "Bu ölçütteki depremler sonrası yüzey deformasyonu çok yoğun olmuş, kayalarda da lokal anlamda kütlesel hareketler ve bloksal anlamdaki heyelanlar meydana gelmiştir. Depremlerin büyüklüğü nedeniyle yeryüzü şekillerinde ciddi anlamda morfolojik değişiklikler meydana gelmiştir. Bölge içinde lokal anlamda kaya düşmeleri ve heyelanlar oluşmuştur." diye konuştu.

Jeofizik yüksek mühendisi Ali Zeynel Denizlioğlu ise depremde ortaya çıkan enerjinin çok geniş alana yayılarak ciddi hasara yol açtığını dile getirdi.

Depremlerin büyüklüklerinin kütlesel hareketleri tetiklediğini vurgulayan Denizlioğlu, "Burada meydana gelen bu büyüklükteki depremden sonra bölgede yapılan incelemelerde, büyük çaplı kütlesel hareketlerin tetiklendiğini gözlemledik." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanDeprem
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