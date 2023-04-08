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Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım Antakya'da

Kahramanmaraş ve Defne merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, tamamlanan ya da itiraz süreci devam eden hasar tespit raporlarına göre 13 bin 517 yıkık, 8 bin 162 acil yıkılması gereken ve 67 bin 346 ağır hasarlı bina olduğu belirlendi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 11:38
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Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım Antakya'da
Hatay

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşanan, 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir kez daha yıkılan Hatay'da yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

İncelemelerde, depremlerden etkilenen kentin 15 ilçesindeki yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binalar tespit edildi.

"Asrın felaketi" nedeniyle 13 bin 517 yıkık ve 8 bin 162 acil yıkılması gereken yapı olduğu belirlenen çalışmalarda, 67 bin 346 binada ağır hasar meydana geldiği ortaya çıktı.

Depremler en çok Antakya, Kırıkhan ve Hassa'yı vurdu

Kentte, depremler nedeniyle Antakya'da 6 bin 369 yapı "yıkık" olarak kaydedildi. Acil yıkılması gereken 3 bin 734 bina bulunan Antakya'da ağır hasarlı olarak da 21 bin 830 yapı saptandı.

Antakya'nın ardından en çok yıkık bina 1886 ile Kırıkhan, 1046 ile Hassa'da belirlendi. Acil yıkılması gerekenlerde Antakya'nın ardından Defne ve Altınözü, ağır hasarlılarda da Antakya'dan sonra Defne ve Samandağ ilçeleri geldi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanıp sonuçların askıya çıkarıldığı kentte, yapıların durumuna ilişkin itiraz süreci devam ediyor.

Yıkık binalar

Hatay'ın ilçelere göre yıkık binaları şöyle:

İlçeler Yapı sayısı
Antakya 6369
Kırıkhan 1886
Hassa 1046
Defne 982
Altınözü 838
Samandağ 670
İskenderun 534
Reyhanlı 318
Yayladağı 213
Arsuz 187
Belen 139
Kumlu 131
Dörtyol 115
Payas 58
Erzin 31
TOPLAM 13517

- Acil yıkılması gerekenler

Hatay'da acil yıkılması gereken binalar ilçelere göre şöyle tespit edildi:

İlçeler Yapı sayısı
Antakya 3734
Defne 943
Altınözü 650
Kırıkhan 605
Hassa 565
Samandağ 557
İskenderun 337
Arsuz 194
Yayladağı 141
Reyhanlı 134
Belen 87
Kumlu 84
Dörtyol 75
Payas 39
Erzin 17
TOPLAM 8162

- Ağır hasarlılar

İlçelere göre ağır hasarlı binalar şöyle:

İlçeler Yapı sayısı
Antakya 21830
Defne 8894
Samandağ 8655
Kırıkhan 6593
İskenderun 4622
Altınözü 3892
Hassa 2887
Arsuz 2176
Dörtyol 1955
Reyhanlı 1527
Yayladağı 1312
Erzin 880
Belen 755
Kumlu 738
Payas 630
TOPLAM 67346

AA

Anahtar Kelimeler:
DepremHatayYıkım
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