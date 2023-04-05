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Depremler nedeniyle mağduriyet yaşayan 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve tayin talebinde bulunan 10 bin emniyet personelinin ataması yapıldı.

05 Nisan 2023 Çarşamba 13:13
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Depremler nedeniyle mağduriyet yaşayan 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı
Ankara

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, deprem bölgesinde görev yapan ve deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan emniyet teşkilatı mensuplarının talepleri alındı.

Bu kapsamda eş, çocuk, anne, baba ve kardeş vefatı, ikametinin yıkılması veya zarar görmesi, depremin etkisini psikolojik olarak atlatamaması ile deprem bölgesinde ikamet eden eşinin ailesinin vefatı gibi konulardan dolayı başka bir ile tayin isteyen 10 bin personelin işlemleri tamamlandı.

Öte yandan, personelin atama, özlük, kıdem ve terfi işlemleri de yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DepremEGMPersonelAtanma
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