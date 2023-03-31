Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.855,41
ALTIN
1.219,66
DOLAR
19,20
STERLİN
23,77
EURO
20,92
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Depremin merkez üssü Pazarcık'ta 370 esnaf dükkanını açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ilkinin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde dükkanlarını açan esnaf, ilçe halkının ihtiyaçlarına cevap veriyor.

31 Mart 2023 Cuma 11:00
1 Okunma
Depremin merkez üssü Pazarcık'ta 370 esnaf dükkanını açtı

Kahramanmaraş

Depremlerde iş yerleri hasar görmeyen ya da az hasar gören esnaf, işlerine dönerken dükkanları zarar gören esnaf için de farklı noktalarda satış noktaları oluşturuldu.

Depremin ardından hasar gören yol ve bulvarlarda Pazarcık Belediyesi ekipleri tarafından onarım çalışmaları da devam ediyor.

Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AA muhabirine, ilçede hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.

Herkesin depremin acısını unutmaya çalıştığını belirten Yılmazcan, "Belediye olarak ticaretimizi canlandırmak, normale dönmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların ardından ilçemizde 370 esnafımız iş yerlerini açtı. Şimdi de vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları bir işletmeyi de hazırladık ve onların hizmetine sunduk. Burada vatandaşlarımız market ve günlük sebze, meyve ihtiyaçlarını karşılıyor." diye konuştu.

İlçenin zamanla eski günlerine döneceğini belirten Yılmazcan, ilçede 2 noktada konteyner çarşıların kurulduğunu, dükkanları zarar gören esnafı bu çarşılara taşıyacaklarını aktardı.

Esnaf Mehmet Damar da müşterilerini ağırlamaya başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Depremin etkisinden uzaklaşmak için normale dönülmesi gerektiğini dile getiren Damar, "Esnaf olarak, vatandaş olarak, devletimizin, milletimizin sayesinde normalleşmeye çalışıyoruz. İş yerimizde vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince uygun satmaya çalışıyoruz. Vatandaşa destek olmak istiyoruz. Deprem Allah'tan geldi bu halimize de şükür." ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinden Zeliha Peksayılır ise depremin acısını unutmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Depremin ardından evimiz zarar gördüğü için konteynerde yaşıyoruz. İlk günlere göre şartlar daha iyi. Normale dönmeye çalışıyoruz. Bizi yalnız bırakmayan halkımıza, devletimize teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DepremPazarcıkEsnaf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de en soğuk gece eksi 20,2 derece ile Bolu'da yaşandı
Türkiye'de en soğuk gece eksi 20,2 derece ile Bolu'da yaşandı
Bahçelievler'de son 3 yılda 18 bin 600 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı
Bahçelievler'de son 3 yılda 18 bin 600 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Sağlık Komisyonunda kabul edildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Sağlık Komisyonunda kabul edildi
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Ordu'da eğitime kar engeli
Ordu'da eğitime kar engeli
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımı aksattı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi