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Depremde ağır hasar alan 133 yıllık tarihi cami aslına uygun restore edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alması sonucu ibadete kapatılan 133 yıllık Envar-ül Hamit Camisi aslına uygun restore edilecek.

06 Nisan 2023 Perşembe 15:29
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Depremde ağır hasar alan 133 yıllık tarihi cami aslına uygun restore edilecek
Osmaniye

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, afetin izlerini silmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kentte yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu Hacı Osmanlı Mahallesi'ndeki 133 yıllık tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nin de ağır hasar aldığı belirlendi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce camide yapılan detaylı incelemenin ardından ibadethanenin restore edilmesi kararlaştırıldı.

Ekiplerce yapılacak çalışmalar sonucunda, 1890 yılında inşa edilen caminin aslına uygun şekilde restorasyon çalışmalarına başlanacak.

"Caminin ibadete açılması yönünde vatandaşların büyük beklentisi var"

İl Müftüsü Ali Çakmak, AA muhabirine, kent merkezindeki caminin 1890 yılında Hacı Hüseyin Efendi ve Hacı Bicik Efendi tarafından yaptırıldığını söyledi.

Caminin "korunması gerekli tescilli kültür varlığı" olduğunu dile getiren Çakmak, ibadethanenin 1930 yılında da restore edildiğini aktardı.

Depremlerde caminin ağır hasar aldığını hatırlatan Çakmak, "Camimizin dış yüzeyinde hasar var, minarenin iç kubbeye baskısı çöküntüye sebep oldu. Orada büyük delik var. İç kısmında caminin ana omurgasını destekleyen sıva niteliğindeki birimlerin yıkılması mevcut." dedi.


Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Çakmak, caminin planlı çalışma sonucunda restore edileceğini ve yeniden ibadete açılacağını ifade etti.

Vatandaşların tarihi camiye büyük teveccüh gösterdiğini aktaran Çakmak, "Tarihte yer bulmuş bu ibadethanenin bir an önce restore edilerek ibadete açılması yönünde vatandaşların büyük beklentisi var. İnanıyorum ki Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz bu hususta gerekli çalışmayı yapacak. Vatandaşlarımız bu camide namaz kılmaya özen gösteriyor. Halkın gönlünde ve gözünde yeri olan bir ibadethane." diye konuştu.

Osmaniyeliler camiye kavuşmayı bekliyor

Kentte yaşayan Ökkeş Ölmez, uzun yıllardan beri bu camide namaz kıldığını belirterek, afet nedeniyle ağır hasar alan ibadethanenin son durumuna üzüldüklerini dile getirdi.

Kısa sürede caminin ibadete açılmasını beklediklerini aktaran Ölmez, "Çok eski, tarihi bir cami. Dört gözle açılmasını bekliyoruz. Deprem sonrasında camiyi böyle görünce şok olduk. Osmaniye'deki en eski camilerden biri. Atmosferi de başka bizim için." diye konuştu.

Hasan İmamoğlu da 25 yıldır bu camide namaz kıldığını, ibadethanenin açılmasının kendilerini sevindireceğini belirterek, "Deprem nedeniyle camimiz kapandı, öksüz kaldık. Restorasyon çalışmalarıyla bir an önce yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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