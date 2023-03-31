Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.830,00
ALTIN
1.219,68
DOLAR
19,20
STERLİN
23,78
EURO
20,92
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Ege İhracatçı Birliklerine Personel Alınacak
Ege İhracatçı Birliklerine Personel...
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Deprem felaketi sonrası AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü İdris Varlı, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesi yaklaşık 624 bin olan AFAD gönüllüsü sayısının depremlerden sonra 1 milyon 390 bine ulaştığını söyledi.

31 Mart 2023 Cuma 13:10
2 Okunma
Deprem felaketi sonrası AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, arama kurtarma ve afet eğitimi almış insan kaynağının önemini yeniden gündeme getirdi.

Depremlerin ardından AFAD gönüllüsü olmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, çeşitli eğitimlerin ardından deprem bölgesine gelerek yaraların sarılmasına katkı veriyor.

Akademisyenden hemşireye, esnaftan memura farklı meslek gruplarından bir araya gelen binlerce gönüllü, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için kurum personeliyle omuz omuza çalışıyor.

Deprem bölgesinde 36 bin 527 AFAD gönüllüsü hizmet verdi

AFAD Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü İdris Varlı, AA muhabirine, depremlerin ilk gününden itibaren AFAD ve gönüllülerinin sahada olduğunu söyledi.

Deprem bölgesi olarak ilan edilen 11 ilde 36 bin 527 gönüllünün çalıştığına işaret eden Varlı, enkazdan lojistik desteğe kadar birçok alanda gönüllülerinin hizmet verdiğini dile getirdi.

"Kimisi evindeki çocuğunu, kimisi hasta annesini bırakıyor"

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı meslek gruplarından bir araya gelen gönüllülerin depremzedelerin yardımına koştuğunu vurgulayan Varlı, şunları kaydetti:

"Gönüllüler bölgede kurumu devam eden konteyner kentlerin temizliğinden montajına kadar hizmet veriyor. 6 Şubat depremleri öncesi gönüllü sayımız yaklaşık 624 bin kişiyken, bu sayı depremden sonra 1 milyon 390 bin kişiye ulaşmış durumda ve bu sayı hızla artmaya devam ediyor. Sahadaki ekiplerimiz ilk günden beri çalışmaya devam ediyor. Kimisi evindeki çocuğunu, kimisi hasta annesini bırakıyor. Birçok ilde afetzede gönüllülerimiz bile sahada çalışmaya devam ediyor. 'Acaba ben bu ülke, vatan ve bayrak için ne yapabilirim? Bir depremzedeye, afetzedeye nasıl yardımcı olabilirim?' diye yaş, makam ve mevki gözetmeksizin herkes burada."

"Depremin ertesi günü AFAD gönüllüsü oldum"

Antalya'dan Kahramanmaraş'a gelen üniversite öğrencisi Ali Umut Yılmaz, depremlerin ardından e- Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olmaya karar verdiğini anlattı.

Çeşitli eğitimlerin ardından deprem bölgesinde çalışmaya geldiğini belirten Yılmaz, 6 Şubat'taki depremlerde tanıdığı birçok kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yılmaz, "6 Şubat'tan sonra hep beraber birçok acı yaşadık. Acımı içime gömüp, 'Bu insanlara bir şeyler yapmalıyım. AFAD gönüllüsü olacağım, alana gideceğim, insanlarla tekrar bir araya geleceğim ve onlar için elimden gelenin fazlasını yapacağım.' dedim. Eminim ki Türkiye genelindeki AFAD gönüllüleri elinden gelenin katbekat fazlasını yapıyor." diye konuştu.

Gönüllülerden Berkay Keçeküloğlu ise depremin ertesi günü AFAD gönüllüsü olduğunu ve çeşitli eğitimlerin ardından Kahramanmaraş'a geldiğini dile getirdi.

Bölgede birçok alanda çalışmaya katıldığına dikkati çeken Keçeküloğlu, 17 Ağustos Marmara depremini yaşayan biri olarak depremzedelerin yaralarını sarılması amacıyla var gücüyle çalıştığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DepremAfadGönüllü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika Yayın Birliği Üst Düzey Yöneticisi Ndjaka: TRT Afrika'ya canıgönülden destek veriyoruz
Afrika Yayın Birliği Üst Düzey Yöneticisi Ndjaka: TRT Afrika'ya canıgönülden destek veriyoruz
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 51 mahallede sürüyor
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 51 mahallede sürüyor
İzmir'de mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifa eden çalışanı haklı buldu
İzmir'de mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifa eden çalışanı haklı buldu
"Asrın felaketi"nin Diyarbakır'da inşası süren yapılara etkisi incelendi
"Asrın felaketi"nin Diyarbakır'da inşası süren yapılara etkisi incelendi
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 61 milyon öğün yemek verildi
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 61 milyon öğün yemek verildi
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı
Baykar'ın Kahramanmaraş'ta kurduğu 2 bin kişilik konteyner kentte yaşam başladı
Baykar'ın Kahramanmaraş'ta kurduğu 2 bin kişilik konteyner kentte yaşam başladı
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine yaşam merkezi ve atölyeler yapılacak
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine yaşam merkezi ve atölyeler yapılacak
Sivas'ta, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası obruklar oluştu
Sivas'ta, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası obruklar oluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi