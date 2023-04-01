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Cumhurbaşkanlığından Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'na ilişkin genelge

Cumhurbaşkanlığının Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun yeniden teşekkülüne ilişkin genelgesi yayımlandı.

01 Nisan 2023 Cumartesi 21:57
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Cumhurbaşkanlığından Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'na ilişkin genelge

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan genelge şöyle:

"4 Nisan 2012 tarihli ve 28254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/9 sayılı Genelge ile kurulan 'Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı veya gerektiğinde ilgili bakan yardımcısının başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Türkiye Barolar Birliğinin karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü, Çocuk Hakları Türkiye Çocuk Koordinatörleri ile çocuklarla ilgili faaliyet gösteren ulusal düzeyde en çok temsil gücünü haiz iki sivil toplum kuruluşunun üst düzey birer temsilcisinden oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirilmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığıçocuk Hakları
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