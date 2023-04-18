Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.076,16
ALTIN
1.247,43
DOLAR
19,40
STERLİN
24,12
EURO
21,28
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ABD'de "asrın felaketini" anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ABD'nin başkenti Washington’da Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin düzenlediği panelde, uluslararası dayanışmanın önemi ve bu dayanışmanın ülkelerin diplomatik ilişkilerine etkisi masaya yatırıldı.

18 Nisan 2023 Salı 10:17
4 Okunma
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ABD'de "asrın felaketini" anlattı
Washington

İletişim Başkanlığı, 16-21 Nisan'da ABD’de "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bir dizi panel ve görüşmeler yapıyor.

Bu kapsamda Washington’da yapılan “Afet Diplomasisi: Dirençli bir dünya için uluslararası dayanışmayı yeniden kurgulamak" başlıklı panele, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ve Newsweek köşe yazarı Tom O’Connor konuşmacı olarak katıldı.

Panel öncesinde İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir’in moderatörlüğündeki heyet, Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özdemir, ABD’deki etkinliklere ilişkin, Prof. Dr. Tatar da depremlerin büyüklüğü ve neden olduğu yıkıma ilişkin bilgiler verdi.

Tatar, 6 Şubat depremlerinin dünyada aynı anda 7 farklı fay parçasının 9 saat arayla kırıldığı tek örnek olduğunu söyledi ve bu depremleri “asrın değil asırların felaketi” olarak niteledi.

Afet’in etkilediği alanın büyüklüğüne de dikkati çeken Tatar, başta arama kurtarma olmak üzere depremin etkileri ile mücadele konusunda gösterilen çabaya vurgu yaptı.

Konya Milletvekili Altunyaldız ise yaptığı değerlendirmede, “Bugüne kadar aldığımız mesafe, yaptığımız işler, ortaya koyduğumuz dayanışma, birlikte bu felaketin üstesinden gelme anlayışı son derece takdire şayan.” dedi.

Uluslararası dayanışmaya vurgu yapıldı

Moderatörlüğünü SETA Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat’ın yaptığı panelde, deprem felaketinin uluslararası işbirliğinin önemini ortaya koyduğu ve doğal afetlerin uluslararası güvenlik noktasında dayanışmayı gerekli kıldığı vurgulandı.

Altunyaldız, konuşmasında, depremin maliyetinin 104 milyar dolar civarında olduğunun tahmin edildiğini belirterek, bunun hiçbir ülkenin tek başına altından kalkacağı bir yük olmadığını belirtti. Altunyaldız, uluslararası toplumun, arama kurtarma başta olmak üzere geniş kapsamlı insani yardım faaliyetlerle Türkiye’ye destek verdiğini ifade etti.

Panelde değerlendirmelerde bulunan Tatar ise 6 Şubat depremlerine yol açan fay hatlarının büyüklüğüne ve uzunluğuna işaret ederek, gelecekte yine yakın bölgelerde birden çok ülkeyi etkileyecek depremlerin olabileceğini ve bunun için bölge ülkelerinin ortak bir dayanışma mekanizması kurması gerektiğini söyledi.

Bu mekanizmanın ilk ayağının bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun iletişim kanallarını güçlendirmesi olduğunu belirten Tatar, “Türkiye ve komşu ülkelerindeki fay hatları ciddi bir risk teşkil ediyor. Doğal afetlere karşı direnç inşa etmek için sınır ötesi işbirliği şarttır. Bu hedefe ulaşmak için etkili iletişim kanalları, bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak eğitim ve kapasite inşası atılacak önemli adımlardır. Bölgedeki ülkeler birlikte çalışmalı ve afet yönetimine yönelik koordineli bir yaklaşım geliştirmek için birlikte çalışmalı.” diye konuştu.

Prof. Dr. Güney de konuşmasında afetlerin ulusal sınırları tanımadığını ve ülkelerin işbirliği yapmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

İklim değişikliği, sel, yangın, deprem gibi “yumuşak güvenlik sorunları” olarak tanımlanan tehditlerin artık birçok devletin güvenlik belgelerinde öncelikli yer aldığının altını çizen Güney, 6 Şubat depremlerinden sonra uluslararası toplumun Türkiye'ye muazzam bir destek verdiğini ve bunun da Türkiye’nin son yıllarda izlediği insani diplomasi politikasının bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Ülkelerin bu türden büyük afetlerin üstesinden tek başlarına gelmesinin mümkün olmadığı kanaatinin norm haline geldiğini anlatan Güney, depremin ardından Türkiye ile Yunanistan ve Türkiye ile Mısır arasında yaşanan yakınlaşmaya işaret etti.

Güney, iki ülkenin bakanlarının Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu süreçte açılan fırsat penceresini iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıİletişimAsrınfelaketiABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Lafzı ve manasıyla Kur'an-ı Kerim ile bağı kesilen Müslüman, kalbi çalışmayan bir beden gibidir'
'Lafzı ve manasıyla Kur'an-ı Kerim ile bağı kesilen Müslüman, kalbi çalışmayan bir beden gibidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı" Genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı" Genelgesi
Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için kuvvetli sağanak uyarısı
Adalet Bakanı Bozdağ: Çocuklarının zorla dağa götürüldüğü Türkiye'den, bugünkü huzur ortamı olan bir Türkiye'ye geldik
Adalet Bakanı Bozdağ: Çocuklarının zorla dağa götürüldüğü Türkiye'den, bugünkü huzur ortamı olan bir Türkiye'ye geldik
Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi sektöre donanımlı elemanlar yetiştiriyor
Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi sektöre donanımlı elemanlar yetiştiriyor
Antalya ile Muğla'yı birleştirecek Patara Köprüsü, Ramazan Bayramı'na yetiştirilecek
Antalya ile Muğla'yı birleştirecek Patara Köprüsü, Ramazan Bayramı'na yetiştirilecek
TCG Anadolu gemisi, gazetecilere kapısını açtı
TCG Anadolu gemisi, gazetecilere kapısını açtı
Tunceli'de ters laleler çiçek açmaya başladı
Tunceli'de ters laleler çiçek açmaya başladı
Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi