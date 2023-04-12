Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.180,38
ALTIN
1.246,66
DOLAR
19,32
STERLİN
24,08
EURO
21,21
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, "Tabii Afetler Hukuku" çalıştaylarının dördüncüsü düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, "Tabii Afetler Hukuku" çalıştaylarının dördüncüsü, "Anayasa ve İdare Hukuku" başlığında düzenlendi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:56
3 Okunma
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, "Tabii Afetler Hukuku" çalıştaylarının dördüncüsü düzenlendi
Ankara

Çalıştay, Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un başkanlığında yapıldı.

Toplantıda tabii afetler, anayasa hukuku açısından değerlendirilerek deprem nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıpları ile ilgili idarelerin sorumlulukları ele alındı.

Hukuk Politikaları Kurulunca yapılan bu çalışmaların tamamen akademik ve fikri çalışmalar olduğu, tabii afetler hukuku alanında ihtiyaç duyulan yenilenme ve güncellenme çalışmalarına katkı sunma amacını taşıdığı belirtildi.

Hukuk Politikaları Kurulu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk çalıştayı 16 Şubat'ta, "Deprem ve Ceza Hukuku" konulu ikinci çalıştayı 29 Mart'ta, "Deprem ve Özel Hukuk" konulu üçüncü çalıştayı ise 5 Nisan'da düzenlemişti.

AA

Son Güncelleme: 12.04.2023 17:01
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıHukukpolitikalarıTabiafetler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da sağanak sonrası temizlik çalışması başlatıldı
Şanlıurfa'da sağanak sonrası temizlik çalışması başlatıldı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yağışlarla artmaya devam ediyor
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yağışlarla artmaya devam ediyor
Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı
Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı
Bakan Dönmez, Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in üretildiği Eskişehir'e gitti
Bakan Dönmez, Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in üretildiği Eskişehir'e gitti
Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı
Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı
İstinaf, Adnan Oktar organize suç örgütü davası kararını hukuka uygun buldu
İstinaf, Adnan Oktar organize suç örgütü davası kararını hukuka uygun buldu
Türkiye'den Bulgaristan'a gaz sevkiyatı başladı
Türkiye'den Bulgaristan'a gaz sevkiyatı başladı
Hatay'daki 'Konya Konteyner Kent'in 2. etabında çalışmalar devam ediyor
Hatay'daki 'Konya Konteyner Kent'in 2. etabında çalışmalar devam ediyor
Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltında
Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltında

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi