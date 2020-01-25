Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530
'Coronavirüs' yarasa kaynaklıysa mağara ekosistemi bozulmuştur
'Coronavirüs' yarasa kaynaklıysa mağara ekosistemi...
Abdullah Avcı: Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim
Abdullah Avcı: Bu ayrılığın, hak...
Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması
Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması
Elazığ'a bir destek de Nişantaşı Üniversitesi'nden
Elazığ'a bir destek de Nişantaşı...
“Patatesi sabah yemek daha iyi”
“Patatesi sabah yemek daha iyi”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanlığı deprem ile ilgili son bilgileri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı'nda Elazığ depremi ile iligili açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı deprem ile ilgili son bilgileri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı'nda Elazığ depremi ile iligili açıklama yapıldı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:37
7 Okunma
Cumhurbaşkanlığı deprem ile ilgili son bilgileri paylaştı

İSTANBUL - "Elazığ'da meydana gelen ve farklı illerimizde hissedilen depremin ardından ilgili tüm kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Deprem bölgelerinde çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" denilen açıklamada saat 13.00 itirabiyle son durumla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı. 2 hafif, 37 orta, 90 ağır hasarlı ve 30 yıkık yapı tespit edildi.

AFAD, JÖAK, STK, UMCE, İtfaiye 1865 personel ve 266 araçla arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor. Bölgeye 5 bin 856 çadır, 17 bin 188 yatak, 34 bin 467 battaniye, 524 yastık çarşaf seti, 1563 ısıtıcı sevk edildi. Tüm ilçe ve mahalle yolları açık ve demir yolları seferleri eksiksiz devam ediyor. Havayolu ulaşımını aksama yaratacak bir durum bulunmuyor. Enerji arz ulaşımında da bir sorun

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığDepremCumhurbaşkanlığıSon Bilgiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi başladı
İsmail Demir: Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonuna kadar teslim edeceğiz
İsmail Demir: Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonuna kadar teslim edeceğiz
'200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde'
'200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde'
Bakan Akar'dan 'Libya' açıklaması
Bakan Akar'dan 'Libya' açıklaması
Erdoğan'dan önemli Suriye ve Libya açıklaması
Erdoğan'dan önemli Suriye ve Libya açıklaması
Bakan Çavuşoğlu: NATO'da ve Asya'da kilit rolümüzü sürdüreceğiz
Bakan Çavuşoğlu: NATO'da ve Asya'da kilit rolümüzü sürdüreceğiz
Kaplan ve Pars, TSK'ya teslim edildi
Kaplan ve Pars, TSK'ya teslim edildi
Bakan Akar: Arkadaşlarımız gece-gündüz teröristleri takip ediyor
Bakan Akar: Arkadaşlarımız gece-gündüz teröristleri takip ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans