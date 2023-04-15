Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ayaş'ın Ilıca köyünde vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Her alanda Türkiye hareket etmeye başladı. Birinci lige oynamaya başladı tabiri caizse. Bu da rahatsız ediyor birilerini." dedi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 10:21
2 Okunma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ayaş'ın Ilıca köyünde vatandaşlarla buluştu
Ankara

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Oktay, Ayaş ziyareti kapsamında, Ilıca köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerine işaret eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden balkon konuşması yaptırmayı ve AK Parti'nin Meclis'te de güçlü bir şekilde yer almasını hedeflediklerini söyledi.

Hem içeriden hem de dışarıdan tüm güçlerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı durdurmak için her yolu mübah saydığını ve bir araya geldiğini belirten Oktay, bu şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesinin akamete uğratılmaya çalışıldığını kaydetti.

Oktay, Türkiye'yi bir enerji merkezi haline getirmek ve enerjide bağımlılığa son vermek istediklerini dile getirerek, "Şimdi hiçbir şey çıkmazken doğal gaz çıkmaya başladı. Karadeniz'de, Akdeniz'de aramaya başladık. Kendi denizlerimizi korumaya başladık. Orada mavi vatan diye artık bir kavram ürettik." diye konuştu.

Türkiye'nin haklarını koruma ve doğal kaynaklarını kullanma iradesini gösterdiğini anlatan Oktay, "Türkiye fazla oluyor.' demeye başladılar. Türkiye fazla olacak zaten." ifadesini kullandı.

Oktay, geçmişte Türkiye'nin yurt dışından aldığı silahları, terörle mücadelede kullanması önünde çeşitli engeller çıkarıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Recep Tayyip Erdoğan da tuttu, bununla alakalı çok güçlü bir irade koydu. Yüzde 15-20'lerden şimdi yüzde 80'e geldik savunma sanayindeki yerlilik oranı. Sadece İHA, SiHA da değil artık. Bunun çok ötesine geçtik. Bize vermedikleri her şeyi üretmeye başladık. Yani Kızılelma'sına kadar üretmeye başladık. Şimdi Milli Muharip uçağı çıkacak. İnsanlı ve insansız savaş uçağına kadar geldik. Kendi helikopterimizi ürettik. Şimdi onları ihraç etmeye başladık. Şimdi de uçak gemisini... Yani hayal bile değildi bunlar. Kendi kendimize ürettik. Şimdi daha büyüğünü üretmeye karar verdik. Bunlar rahatsız ediyor. Dışarıdakilerini rahatsız ediyor da içeridekileri niye rahatsız eder? O çok ilginç."

Turizmde yeni hedefin 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir olduğunu ifade eden Oktay, "Her alanda Türkiye hareket etmeye başladı. Birinci lige oynamaya başladı tabiri caizse. Bu da rahatsız ediyor birilerini." dedi.

Oktay, Türkiye'nin ve vatandaşlarının çıkarlarını korumak için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapacaklarını belirterek, "Bunun için de hiç kimseden izin almaya ihtiyacımız yok. Hiç kimseye bu konuda görüş sormaya dahi ihtiyacımız yok ve böyle de davranmıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ekonomi alanındaki sorunlarını çözeceğini ve ilerlemesine devam edeceğini kaydeden Oktay, "Şimdi ekonomiyi büyütmemiz gerekiyor ki artık burada yapılan müdahalelerin de önüne geçelim. Aynen diğer alanlarda olduğu gibi. Şimdi sıra ona geldi. Bunu da beraber başaracağız inşallah." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanıyardımcısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıtay Koza İpek Holding davasında verilen mahkumiyet ve müsadere kararlarını onadı
Yargıtay Koza İpek Holding davasında verilen mahkumiyet ve müsadere kararlarını onadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Artık Türkiye önündeki 50 yılı planlayan ülke olmuştur
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Artık Türkiye önündeki 50 yılı planlayan ülke olmuştur
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: (Türkiye'nin F-16 alımı) Yönetim hala sürecin ilerlemesini istiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: (Türkiye'nin F-16 alımı) Yönetim hala sürecin ilerlemesini istiyor
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İMECE Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İMECE Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak
Bakan Varank, Bursa'da gençlerle sahurda bir araya geldi
Bakan Varank, Bursa'da gençlerle sahurda bir araya geldi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu seçim Türkiye'nin bir istikamet seçimidir
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu seçim Türkiye'nin bir istikamet seçimidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana'da iftar programında vatandaşlara telefonda seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana'da iftar programında vatandaşlara telefonda seslendi
Atatürk'ün restore edilen otomobili Anıtkabir'de sergileniyor
Atatürk'ün restore edilen otomobili Anıtkabir'de sergileniyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi