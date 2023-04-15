Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana'da iftar programında vatandaşlara telefonda seslendi

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Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) düzenlediği programa, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla katıldığı programda, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerifi tebrik ettiğini söyledi.

Erdoğan, ramazanın son 10 gününe girildiğini, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ile müşerref olunacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ben yurt dışındaki siz değerli kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Aynı şekilde rabbim bizleri ramazan-ı şerife kavuşturduğu gibi Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diye duada bulunuyorum. 14 Mayıs bizim için biliyorsunuz, Türkiye'de ve yurt dışında yeni bir değişim, dönüşüm tarihidir. Ve bu değişim, dönüşüm tarihini, sizler zafere dönüştüreceksiniz. Ben sizlere inanıyorum."

İftar programında konuşan Bakan Çavuşoğlu da UID ve katılımcılara teşekkür ederek, Viyana'ya hem selamlar hem de Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u getirdiklerini söyledi.

Togg'a hem buradaki Türklerin hem de Avusturyalıların yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Çavuşoğlu, bugünkü temaslarına Togg ile gittiğini belirterek ilerleyen süreçte Togg'un yurt dışına da ihraç edileceğini, Türkiye'nin yurt dışındaki misyonlarında hizmet ve makam aracı olarak kullanılacağı aktardı.

Çavuşoğlu, buraya gelmeden evvel Bulgaristan'daki Türklerle bir araya geldiklerini, onların selamlarını getirdiğini kaydederek "Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın da selam ve muhabbetlerini getirdim." dedi.

Yurt dışındaki Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Bugün burada gördüğümüz tablo bizim görmek istediğimiz tablodur. Ancak bunu yetersiz görüyoruz. Yurt dışındaki Türklerin yaşadıkları ülke ve şehirlerde daha güçlü olması lazım, her türlü haklarından daha fazla faydalanmaları lazım. Siyasi haklarından, ekonomik, kültürel haklarından." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türklerin gittikleri her yerin kalkınmasına katkı sağladığını kaydederek 2023 yılının elde edilen başarılar açısından gurur yılı ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle de hüzün yılı olduğunu dile getirdi.

Depremlerde büyük yıkımlar yaşandığını, can kayıpları nedeniyle yüreklerin yandığını belirten Çavuşoğlu, "Elbette ki giden canların telafisi yoktur. Ama geri kalan ne varsa, ne yara varsa, devlet millet el birliği ile bütün bunları saracağız. Yıkılan evlerimizi inşa edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı saracağız." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yıl içinde yıkılan evlerin yeniden yenisini yapmayı vaat ettiğini anımsatarak "Vatandaşımız da herkes, seven sevmeyen, oy veren vermeyen herkes şunu söylüyor; 'Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Erdoğan'a güveniyoruz.'" ifadesini kullandı.

Depremlerin meydana geldiği bölgede TOKİ konutlarının hasar görmediğini hatırlatan Çavuşoğlu, depremin etkilediği şehirlerde daha iyi konutlar yapılacağına, altyapının daha da güçlendirileceğine değinerek, kentsel dönüşümün hızlandırılacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, bu yıkıcı depremler sonrasında Avusturya'da yaşayan Türklerin deprem bölgesine, maddi, nakdi ve manevi destekte bulunmak için seferber olduklarını yakinen bildiğini dile getirdi.

Yurt dışında bulunan Türklerin her yerde benzer yardım kampanyaları yürüttüğünü aktaran Çavuşoğlu, yurt dışından gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi için bunları koordine ettiklerini, buradan gelen yardımların depremzedelere ne kadar yarar sağladığını bizatihi görme imkanı bulduğunu belirterek yardımda bulunan herkese teşekkür etti.

Çavuşoğlu, deprem bölgesine uluslararası toplumun da çok büyük yardımlarının olduğunu kaydederek "Ama bu sadece afetin büyüklüğünden değil, bu aslında Türk milletine duyulan sevgi, saygı ve muhabbetin de gücünü gösteriyor." dedi.

Deprem bölgesine arama ve kurtarma ekibi gönderen ve çeşitli yardımlarda bulunan Avusturya'ya da bugünkü görüşmesinde bir kez daha teşekkür ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, Avusturya ile ikili ilişkilerde geçmişte inişli çıkışlı dönemlerin yaşandığını ancak şu an ilişkilerde gelinen olumlu ivmenin devam etmesini istediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, dünyada ciddi problemler ve krizler yaşandığını, büyük bir değişimden geçildiğini kaydederek ileriye dönük tahminlerde bulunmanın zorlaştığını, bu süreçte bazılarının tamamen içe kapanmaya bazılarının ise başkalarını suçlayarak ırkçı yöntemlere yöneldiğine değindi.

İslam düşmanlığı, antisemitizm, kendisinden başka herkese karşı nefret ve de başkalarını düşman görme halinin had safhaya çıktığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Yüce Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'e ve İslam dünyasının sancağı Türk bayrağına yapılan alçaklıkları görüyorsunuz. Peki neden kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağına birlikte saldırıyorlar bu alçaklar. Çünkü Türk, İslam'ın da sancaktarıdır da ondan. Böyle görüyorlar, biz bundan gurur duyuyoruz. Bizim bayrağımız bizim kutsal kitabımız bu alçaklar saldırdı diye değer kaybetmez." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada sergilediği liderlik ve Türkiye'nin bağımsız politikalarının önemini vurguladı.

Türkiye'nin savaşan taraflarla görüşebilen tek ülke olduğunu, bu yönüyle artık dünyaya adalet dağıtan bir konuma yükseldiğinin altını çizen Çavuşoğlu, ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin, Birleşmiş Milletlerin (BM) de günü olarak kabul edildiğini, bu yönüyle çok önemli olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) somut adımlar attıklarını, bu ailenin de genişlemesi için çalıştıklarını ifade etti.

"Enerji konusunda Türkiye artık büyük bir küresel aktördür"

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün enerji kaynaklarımızın halen, halen diyorum inşallah çok daha büyük kapasitelere ulaşacağız, yetersiz olduğu bir dönemde, enerji konusunda Türkiye artık büyük bir küresel aktördür, merkezdir." ifadesini kullandı.

"Elbette vatandaşımızı soğukta bırakmıyoruz, sanayimizi boşta bırakmıyoruz ama Ukrayna savaşından sonra dost ve komşu ülkelere, Balkan ülkelerine, Güneydoğu Avrupa ülkelerine de doğal gaz gönderen bir ülke haline geldik." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'de 5 terminalin bulunduğunu, LNG terminalleri sayesinde dünyanın her yerinden LNG'leri tankerlerle getirdiklerini, bu terminallerde gaza dönüştürerek, boru hattıyla diğer ülkelere gönderdiklerini anlattı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin doğal gaz depo ve rezervlerinin olduğunu kaydederek, "Kardeş Azerbaycan'la birlikte Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) kapasitesini iki katına çıkartıyoruz. Yetmedi Türkmen kardeşlerimizin çıkardığı gazı da bu boru hatlarına bağlayacağız. O da yetmedi Kazak kardeşlerimizle, Özbek kardeşlerimizle Hazar geçişli, Doğu-Batı Orta Koridoru'nu dünyanın enerji ve ticaret merkezi yapacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.