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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güçlü Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde konuşuyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güçlü Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir
Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "6 Şubat'taki depremin yaralarını en kısa sürede sararak tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

"Hayata geçirilen metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'da son dönemde hayata geçirilen metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor." dedi.

"Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güçlü Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir"

"14 Mayıs, Cumhuriyetimizin yeni asrındaki yol haritamızı belirleyecek olması bakımından ayrıca ehemmiyetlidir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güvenli, huzurlu, zengin, güçlü, büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanTürkiyeyüzyılı
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