Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail'in Mescid-i Aksa baskını) Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum. İsrail yönetiminin tüm ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye saldırılar karşısında sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Muhalefete) Türkiye'yi 20 yıl sonra yeniden küresel lobilere bağımlı hale getirmeyi düşünüyorlar." diye konuştu.