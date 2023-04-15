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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İMECE Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak

15 Nisan 2023 Cumartesi 10:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İMECE Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak
İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatılması dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü uydusunu, Türkiye Yüzyılı'nın habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İMECE uydusu, görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanImeceUydu
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