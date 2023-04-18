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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı" Genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı"na ilişkin genelge yayımladı.

18 Nisan 2023 Salı 10:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı" Genelgesi
Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Türkiye'de çocukların her zaman geleceğin güvencesi olarak görüldüğünü ve onlara müreffeh bir gelecek sunulmasına özel bir önem atfedildiğini vurguladı.

Çocukların yetiştirilmesi, eğitimi, sağlığı, ailenin korunması gibi konuların mevzuatta ve üst politika belgelerinde özellikle vurgulandığını belirten Erdoğan, "Çocuk koruma alanındaki ihtiyaçların tespiti, müdahalelerin planlanması, uygulanması ve izlenmesi gibi aşamaların tamamında gerçekleştirilen bütünleştirici çalışmalar, günümüz koşullarına uygun ve etkili hizmetlerin geliştirilmesinin zeminini oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Çocuklara yönelik koruyucu müdahalelerin planlanarak çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesine yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi için paydaşların iş birliğinin elzem olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu itibarla Türkiye'de çocuk hakları alanında yapılacak çalışmalara yön verilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028) hazırlanmıştır. Mezkur Strateji Belgesi ve Eylem Planı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacaktır. Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim."

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanTürkiyeCocukhakları
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