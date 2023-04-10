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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişten bugüne farklı inanç, kültür ve geleneklerin barış ve huzur içinde özgürce yaşadığı Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve kardeşlik hasletlerimizi canlı tutmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 16:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajında, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçmişten bugüne farklı inanç, kültür ve geleneklerin barış ve huzur içinde özgürce yaşadığı Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve kardeşlik hasletlerimizi canlı tutmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında her bir vatandaşımızı, bu büyük milletin müstesna bir değeri olarak görüyor; hep birlikte daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe omuz omuza yürüyoruz. Paskalya münasebetiyle Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanPaskalyaBayram
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