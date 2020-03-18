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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin, "Önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor" dedi.

18 Mart 2020 Çarşamba 15:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında yapılacak 'millete sesleniş' mahiyetindeki basın toplantısında koronavirüsün dünya ve Türkiye'deki sürecini detaylı bir şekilde anlatacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınacak tedbirlerin müzakeresine ağırlık verileceğini bildirerek şöyle konuştu:


"Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri peyderpey hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı adeta durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır. Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme hem de üretimi, ticareti, istihdamı, ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. Ağustos 2018 yılında yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Covid-19 ile mücadale ederken sanayisiyle, ticaretiyle tüm ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesini sağlamak elbette kolay değildir. Bunun için devlete düşen görevler yanında özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken özel sorumlulukları olduğu muhakkaktır. Bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini şimdiden görebiliyoruz. Burada bir taraftan sabır diğer taraftan dua ile biz bu süreci aşacağımıza inanıyorum."


'UMDUĞUMUZUN ÖTESİNDE GÜZEL BİR TABLO BİZİ BEKLİYOR' 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'deki salgın döneminin Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya ittiğini ifade ederek, "Üretimde alternatif denince de ilk alka gelen yerlerden biri Türkiye olmaktadır. Ayrıca virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak da fiyat alanındaki gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır. Önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir milletimizi iyi bilgilendirir hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor. Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden bizim hem tıbbi olarak virüsün hem de bunun psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Bu konuda ben sizlere güveniyorum ve birlikte aşacağımıza inayonırum" diye konuştu.  



'EN İYİ KONUMDA OLAN BİZ GÖRÜNÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans ile Macroon, Merkel ve Boris Jonhson ile görüştüğünü sadece virüs olayını değil bölgedeki gelişmeleri de ele aldıklarını vurgulayarak, "Dörtlü bir video konferans yaptık. Virüs konusunda bir değerlendirme yaptığımızda en iyi konumda olan biz gözüküyoruz. Bizden sonra Almanya gözüküyor. Ama İngiltere ve Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek derecede olumsuz. Bunun yanında bölgedeki gelişmeleri gerek İdlib konusunu gerekse Barış Pınarı konusunu görüşme fırsatını bulduk. Moskova'da yaptığımız son zirveyle ilgili de bir bilgilendirmemiz oldu" ifadelerini kullandı.  



TOPLANTIYA KATILANLAR 

Geniş katılımlı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, bazı danışmanlar ve ilgili bazı bürokratlar katıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKoronavirüsCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKoronavirüs Ile Mücadele
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