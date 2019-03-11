Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101785
ALTIN
226.555
DOLAR
5.4353
STERLİN
7.0647
EURO
6.1114
İstanbul'da PKK operasyonu
İstanbul'da PKK operasyonu
Spor salonuna fuhuş operasyonu
Son Dakika
Spor salonuna fuhuş operasyonu
İdlib'te ilk devriye
Son Dakika
İdlib'te ilk devriye
3 PKK sığınağı imha edildi
Son Dakika
3 PKK sığınağı imha edildi
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için ne yapmalı?
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir" dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:15
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı

ANKARA -  Cumhurbaşkanı Erdoğan, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, İstiklal Marşı'nın en kıymetli ortak değer olduğunu vurguladığı mesajında, şunları kaydetti:

"İstiklalimizin, istikbalimizin, milletimizin azim ve kararlılığının sembolü, Kurtuluş Savaşı'mızın adeta manifestosu olan ve vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verildiği bir dönemde yazılan İstiklal Marşımız, ortak sesimiz, ortak vicdanımız, en kıymetli ortak değerimizdir. Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır. Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir."

Mehmet Akif Ersoy'un başta İstiklal Marşı olmak üzere bütün eserleri ve fikirleri ile her zaman saygıyla yad edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal Marşımızın kabulünün 98'inci yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğanİstiklal Marşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Gül, 'Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ni açıkladı
Bakan Gül, 'Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ni açıkladı
Bu tuzağa dikkat!
Bu tuzağa dikkat!
Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile görüştü
Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile görüştü
TRUMP-BEZOS SAVAŞI KIZIŞIYOR
TRUMP-BEZOS SAVAŞI KIZIŞIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çipras'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çipras'la görüştü
İstanbul'da tarihi ziyaret
İstanbul'da tarihi ziyaret
Elif Günay Nişanlandı
Elif Günay Nişanlandı
2. ZARRAP OLAYI MI?
2. ZARRAP OLAYI MI?
Bakan Akar'dan sınırda önemli açıklamalar
Bakan Akar'dan sınırda önemli açıklamalar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans