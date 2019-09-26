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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 8 kişi hafif yaralandı. Binalarda hafif hasarlar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 8 kişi hafif yaralandı. Binalarda hafif hasarlar var" dedi.

26 Eylül 2019 Perşembe 16:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Erdoğan depremle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberi aldık. Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçının artışının devamı mümkün şu an itibariyle artabilir" dedi.

Erdoğan, "Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi, yanıltmasın. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu hafif yaralanmalar. Binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar var. Ciddi sayılacak bu depreme rağman  yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanIstanbul Deprem
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