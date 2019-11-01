Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98810
ALTIN
278.754
DOLAR
5.7238
STERLİN
7.4195
EURO
6.3911
Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor
Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor
UNESCO, Kırşehir müziğini tescilledi
UNESCO, Kırşehir müziğini tescilledi
Kalp merkeziyle yılda 20 milyon dolar harcama önlendi
Kalp merkeziyle yılda 20 milyon...
Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'
Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'
Uğur Yücel ile seyirci arasında güldüren diyalog
Uğur Yücel ile seyirci arasında...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

01 Kasım 2019 Cuma 11:51
3 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanBM Genel Sekreteri Guterres
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor
Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor
Bakan Akar: Her an her şey olabilir, herkes hazırlıklı olmalı
Bakan Akar: Her an her şey olabilir, herkes hazırlıklı olmalı
FETÖ/PDY'nin paralel finans yapısı çökertildi
FETÖ/PDY'nin paralel finans yapısı çökertildi
Bakan Kurum: Bundan böyle kimse plan değişiklikleriyle imar rantı sağlayamayacak
Bakan Kurum: Bundan böyle kimse plan değişiklikleriyle imar rantı sağlayamayacak
SMO, terör örgütü PKK/PYD’ye ait mayınları teşhir etti
SMO, terör örgütü PKK/PYD’ye ait mayınları teşhir etti
MSB: Harekat bölgesinde 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi
MSB: Harekat bölgesinde 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi
Varlık Sebebimiz Mutlu Olmamızdır. Kocaeli Bunu Hakediyor
Varlık Sebebimiz Mutlu Olmamızdır. Kocaeli Bunu Hakediyor
Resulayn, terörden tamamen temizlendi
Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans