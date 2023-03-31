Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz

Kilis
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kilis İftar Programı”nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"(Deprem bölgesinde inşa edilecek) Köy evlerinin bir kısmını bayrama kadar yetiştirme durumumuz olabilir.
Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz.
Şehit savcımızı katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle, eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadeleyi sürdüreceğiz."
AA