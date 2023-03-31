Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz." dedi.