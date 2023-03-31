Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.812,93
ALTIN
1.213,67
DOLAR
19,18
STERLİN
23,78
EURO
20,84
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Ege İhracatçı Birliklerine Personel Alınacak
Ege İhracatçı Birliklerine Personel...
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz." dedi.

31 Mart 2023 Cuma 20:37
6 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz

Kilis

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kilis İftar Programı”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(Deprem bölgesinde inşa edilecek) Köy evlerinin bir kısmını bayrama kadar yetiştirme durumumuz olabilir.

Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz.

Şehit savcımızı katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle, eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadeleyi sürdüreceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden merminin, inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi
İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden merminin, inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 29-30 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 29-30 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit savcı Kiraz için anma mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit savcı Kiraz için anma mesajı
İçişleri Bakanı Soylu: İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur
İçişleri Bakanı Soylu: İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem
Terör örgütüne katılım için HDP Suruç ilçe binasında "ikna eğitimi" almışlar
Terör örgütüne katılım için HDP Suruç ilçe binasında "ikna eğitimi" almışlar
Meteorolojiden Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli lodos uyarısı
Meteorolojiden Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli lodos uyarısı
Afrika Yayın Birliği Üst Düzey Yöneticisi Ndjaka: TRT Afrika'ya canıgönülden destek veriyoruz
Afrika Yayın Birliği Üst Düzey Yöneticisi Ndjaka: TRT Afrika'ya canıgönülden destek veriyoruz
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 51 mahallede sürüyor
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 51 mahallede sürüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi