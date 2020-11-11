Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Azerbaycan'ın zaferine değinerek, "İşgal altındaki topraklarının ve Karabağ'ın tamamının kurtuluşu vesilesiyle dostum İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Şu ana kadar henüz ele geçirilememiş olan Azerbaycan toprakları ile Karabağ'ın kalan kısımları Azerbaycan'a bırakılacaktır. Anlaşmaya göre, Ermenistan Kelbecer'i 15 Kasım'a, Ağdam ve Kazak bölgelerini 20 Kasım'a, Laçin'i de 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim edecektir. Azerbaycan ile Nahcivan Özerk Bölgesi arasında ulaşım bağlantısı sağlanacak ve bu amaçla bir yol inşa edilecektir. Aynı şekilde, Ermenistan ile Hankenti arasında da bir ulaşım koridoru açılacaktır. İşgalin ardından yerlerinden edilen Azerbaycanlılar, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde evlerine geri döneceklerdir" diye konuştu.

'ORTAK BARIŞ GÜCÜNDE YER ALACAĞIZ'

Türkiye'nin, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacağını duyuran Erdoğan, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız ortak Türk-Rus merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır. 28 yıllık işgal bu mutabakatla sona ermektedir. Türkiye ve Türk milleti olarak 28 yıldır bu işgalin sızısını Azerbaycanlı kardeşlerimizle yüreğimizde hissettik. Kıbrıs ve Bosna'daki katliamlara seyirci kalanlar Azerbaycan'daki katliamları da görmezden gelmişlerdir. Biz bu acıları Azerbaycanlı kardeşlerimizle yaşadık. Ermenistan'ın yeniden Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci sevincimiz, gururları gururumuzdur. İlham Aliyev kardeşimizle neredeyse her gün görüşme fırsatı bulduk, bu heyecanı da birlikte yaşadık" diye konuştu.

'SURİYE'DE DE BARIŞ ARZU EDİYORUZ'

Karabağ’da olduğu gibi aynı benzer bir barış ve huzuru Suriye’de de beklediklerini aktaran Erdoğan, "Suriye'de de Karabağ'dakine benzer huzur ve barış döneminin başlamasını arzu ediyoruz. Suriye topraklarını kana bulayan rejimin ve terör örgütlerinin devre dışı bırakılması gerekiyor. Rusya başta olmak üzere bölgede etkili güçlerle yakın çalışmaya hazırız. Rusya ile olan ilişkilerimiz, irtibatımız Suriye'deki bu süreci de suhuletle halletmenin gayreti içindeyiz. Samimi bir işbirliği ile Suriye'de benzer bir adım atılabilir" dedi.

'DİPLOMASİ VE UZLAŞMA KANALLARI AÇILMALI'

Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) başkanlık seçimine değinerek, "ABD'deki seçimlerin ardından bölgemizde ortaya çıkan belirsizliği kaldırmak için diplomasi ve uzlaşma kanalları açılmalıdır. Tüm bölge devletleriyle yeni dönemde birlikte hareket etmek istiyoruz. Kimseye karşı husumetimiz, önyargımız yoktur. Herkesi huzurlu, güvenli, adil yeni bir dönemi birlikte inşa etmeye çağırıyoruz. Libya'da süren siyasi görüşmelerin de makul ve kabul edilebilir bir anlaşma ile sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz, arkadaşlarımızı gönderiyoruz, çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçildiğinde anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

'BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden ayrılmasına da değinerek, "Koronavirüs salgınının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu dönemde hem sağlık başta olmak üzere hizmet alt yapımızın gücü hem de ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz politikalar sayesinde süreci en az hasarla yönettik. Önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, sonra Hazine ve Maliye Bakanı olarak önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde özelikle de 2 sismik araştırma, 3 tane de sondaj gemisini hakikaten dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde bunu fırsata dönüştürmek suretiyle ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı. Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi, biz de bu talebi kabul ederek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'mıza görevinde başarılar diliyorum. Rabb'im mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

'KALEMŞÖRLERLE SAVAŞARAK GELDİK'

Erdoğan, geçen hafta Merkez Bankası başkanlığında da görev değişimi yaptıklarını ve Naci Ağbal'ı atadıklarını hatırlattı. Erdoğan, bugünlerde kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonların bir kez daha tedavüle sokulduğunu, bunların içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Bizim medyanın böyle işi gücü yok; 'acaba ne yapalım da biz şu anda hükümeti rahatsız edelim'. Ya da 'ne yapalım da ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım'. Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez. Bunu geçin. Yani siz yazacaksınız veya televizyonlarda konuşacaksınız ben de onlarla muamele edeceğim. Siz şu 18 yıl içerisinde böyle bir şey gördünüz mü? Böyle bir adım attığımızı gördünüz mü? Atmayız, attıramazsınız bize. Biz buralara bu makalelerle gelmedik, bu kalemlerle gelmedik. Biz tam aksine, bu kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Çünkü biliyoruz ki sizler bu ülkede bu milletin menfaatine, hayırlı bir rüya görmezsiniz. Yeni yönetim sistemimizde, değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler. Gerektiğinde bu değişimi anında hayata geçirecek olan da yine Cumhurbaşkanı'dır. Milletimizin bize verdiği yetki ve sorumluluğu, kendi planlarımız, programlarımız, değerlendirmelerimiz ışığında yapmak en başta gelen vazifemizdir. Biz harekete geçmek için şuraya veya buraya, şuna veya buna değil, sadece millete bakarız. Millet ne diyor ona bakarız. Milletimizden işareti aldığımızda da hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz. Bunun dışındaki her türlü haber, dedikodu, söylenti lafügüzaftan ibarettir ve bu millete de ihanettir."

EKONOMİDE 3 SAC AYAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide yeni bir dönemin başlayacağı mesajını vererek şöyle dedi:

"Ekonomi önceliklerimizin daima başında yer almıştır. Her alanda tarihimizin makroekonomik düzenlemelerine bizim dönemimizde ulaşıldı. IMF'ye borcu kapatmak da bize nasip oldu. Ülkemizin terörden darbeye kadar pek çok yol kullanılarak maruz kaldığı saldırıların en önemli hedefi de ekonomimiz olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma imkanının çok büyük katkısı vardır. Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar kabul etmese de ülkemiz koalisyonun kaotik ortamından kurtulmuştur. Salgının küresel etkileri, değişim arayışlarını hızlandırdı. Türkiye bu fotoğraf içinde fırsatları değerlendirmeye en müsait ülkedir. Ekonomi politikalarımızı, fiyat istikrarı, dengeli büyüme ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa edeceğiz. Uzun süreli tasarruflar için elverişli ortam hazırlıyoruz. Yurtiçi tasarruflar ve uluslararası yatırımlarla finanse edilen büyüme yapısı oluşturuyoruz. Güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamı tesis ediyoruz. Ekonomi yönetimindeki koordinasyonu güçlendirerek politikalarımızın hayata geçmesini sağlayacağız. Para ve maliye politikaları ile finansal politika arasındaki istikrarı artıracağız. Yatırımın iyileştirilmesi yoluyla iş ve yatırım ortamını cazip hale getirmek istiyoruz. Küresel ve milli ekonomideki tüm senaryoları çalışıyor, ülkemiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ülke risk primini düşüreceğiz. Türk Lirasına ve Türk ekonomisine güvenen yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek desteği vereceğiz" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZDAN MİLLİ PARAYA GÜVENMELERİNİ İSTİYORUM'

Erdoğan, bu süreçte milli paraya güven çağrısı yaparak, "Vatandaşlarımızdan bireysel tasarruflarında milli paraya güvenmelerini ve tercilerini TL'den yana kullanmalarını istiyorum. Rezervlerimizi güçlendirmenin yolu da TL'ye güveni artırmaktan geçiyor. Ekonomi yönetimimiz yerli ve uluslararası yatırımcılarla yakın mesai içinde olacaktır. Herkese bu fırsatları birlikte değerlendirme teklifi yapacağız. Ekonominin tüm taraflarıyla yakın işbirliği halinde hareket ediyoruz. Uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantı yaparak bizzat anlatacağız. Salgın sonrası süreçte ülkemizi öne çıkaracak yatırım programlarına önem veriyoruz. Hedeflerimize ulaşacak, ekonomimizi büyütecek, istihdamı artıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

'FAİZ SEBEP, ENFLASYON NETİCEDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de vurgulayarak, “Ekonomide zorluklar ve sıkıntılar var. Ama karşımızdaki fotoğraf ümitlerimizi artıran ciddi başarılara da işaret ediyor. İstihdam artışı önemli; ama yetersiz görüyorum. Sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolu enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçiyor. Faizlerin enflasyon seviyesinde tutulması bu mücadeleyi zor kılıyor. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bunu başaracağız. Bu engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneye düşürmekte ardından orta vadeli hedeflere indirmekte kararlıyız. Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirlemek Merkez Bankası'nın görevidir. Bakanımızın ve Merkez Bankası'nın yeni başkanının hedeflerini temel yaklaşımlara uygun şekilde en kısa sürede getireceklerine inanıyorum" dedi.

HUKUK SİSTEMİNDE REFORM

Erdoğan, ekonomi alanında olduğu gibi, hukuk sisteminde de reformlara imza attıklarını ve atacaklarını dile getirerek, "Hükümete geldiğimizden beri demokrasi ve kalkınma merkezli bir anlayışla ülkemizi güçlendirme amacının arkasında bu gerçek yatıyor. Son 1 yıldır yeni reformu hayata geçiriyoruz. Yaptığımız her reform yerli ve uluslararası yatırımcılara da hitap ediyor. Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için yeni adımlar atacağız. Yapısal reformların içindeyiz. Ülkemiz yatırım hukuku standartlarına sahiptir. Hukuk sistemimizin taraflarıyla, ekonominin tüm temsilcilerinin istişareleri ile ortaya çıkacak ihtiyaçları süratle hayata geçirerek ülkemizi yeni döneme hazırlayacağız" diye konuştu.

SORULARI YANITLADI

Erdoğan, grup toplantısının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Azerbaycan'daki gelişmelere ilişkin soru üzerine, "Şu anda orada Rusya hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa aynı şekilde bizim de buradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla yerini alacaktır. Şu anda nitekim Rusya oraya belli noktalara yerleşmeye başlamıştır. Ve bu görüşmeleri de zaten gerek Dışişleri Bakanlarımız arasında gerekse Rusya'dan şimdi bir heyet buraya geliyor, burada da görüşmeler yapılacak" ifadelerini kullandı.