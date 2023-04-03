Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

İstanbul

Ülkü Ocakları görevlileri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada ocak hakkında yetkilerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir üstadım derdi ki '1'e 100' Gençler getirmesi lazım. Hani diyorlar ya 'gençlik bizde'. Onlara gençliğin kimde olduğunu 14 Mayıs'ta göstereceğiz. Neyle? Her genç 100 tane... Bizim de buğday taneleri gibi 100 binlerce taneyi inşallah 14 Mayıs'ta arttırmamız lazım." dedi.

Depremden sonra yapılan evlerin Elazığ halkı için devletin sahiplenmesinin nişanesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Devletimiz halkını yalnız bırakmayacak. Sahiplenecek, sahipleniyor. Bu işi de en başarılı şekilde yürütüyoruz. Yoğun bir gayret var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı.

"Büyükelçi olarak görevini bileceksin"

"Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kampanyası başlatılan "Cumhuriyetin 100. yılında 100 oy kartı" takdim edildi.

Ziyareti sırasında Bahçeli'yi de arayarak kısa süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.